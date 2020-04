Mangos aus Burkina Faso

Jetzt teilen:

GIESSEN (red). Die Obstbauern in Burkina Faso wollen mehr als 80 000 Mangos zum Hauptabnehmer nach Deutschland liefern. Der Arbeitskreis "Brot für die Welt-Tikato" in Kooperation mit der Evangelischen Studierenden Gemeinde (ESG) Gießen nehmen davon 4500 beziehungsweise 3000 Früchte ab und geben sie wie gewohnt gegen eine Spende von 3 Euro an Interessierte im Raum Gießen und Wetzlar ab. Der Erlös geht an christliche Schulen in Burkina Faso. Vom 27. April bis 9. Mai können die faserfreien Früchte der Sorte " Amelie" vorbestellt werden. Bestellungen für Gießen bitte an die ESG per E-Mail: info.esg-giessen@ekhn.de (bevorzugt); Telefon: 0641/76757.

Nach Auskunft des Ordnungsamtes Gießen muss wegen der Corona-Pandemie die Ausgabe nach Terminvergabe und gegen Vorkasse erfolgen. Die Besteller erhalten eine Kontonummer für die Spende und einen Termin für die Abholung. Weitere Infos bei info@tikato-burkina-faso.de und www.esg-giessen.de.