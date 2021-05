Männerchor Arion in Kleinlinden plant Video-Projekt

Der Arion Männerchor, hier 2019 bei einer Veranstaltung im Bürgerhaus, brennt darauf, wieder in der Öffentlichkeit zu singen. (Foto: Jung)

KLEINLINDEN - GIESSEN-KLEINLINDEN. „Singen trotz Corona“, so heißt ein Video-Projekt des in Kleinlinden beheimateten Arion-Männerchores Gießen. Vorstand und Chorleiter entwickelten die Idee. Ziel ist es, die Zeit zu überbrücken, in der es den Männern nicht möglich ist, sich zu Präsenzproben zu treffen. Wie soll das im Detail aussehen?

Der Vorsitzende Frank Mohr hat jetzt alle Mitglieder, Freunde und Fans vom Arion schriftlich informiert und Einzelheiten preisgegeben. Die Sänger erhalten zunächst über CD ein vom Chorleiter eingesungenes Lied. Mit dem musikalischen Datenträger und den Noten können die Singfreudigen zuhause üben. Es folgt anschließend ein Treffen der einzelnen Sänger mit dem Chorleiter. Natürlich unter allen erforderlichen Abstands- und Hygieneregeln. Ton und Bild werden aufgenommen und mit allen anderen Aufnahmen zusammengeschnitten. Und so entsteht ein eigenes „Singen trotz Corona“-Chorvideo, made by Arion.

Die Spannung ist natürlich groß bei den singenden Männern. Wer bislang noch nicht aktiv mitsingt, ist eingeladen, sich an den Vorsitzenden Frank Mohr zu wenden. „Geht es wieder los, singen wir wieder?“, wurde Mohr gefragt, als er persönlich die Briefe in die Briefkästen der Mitglieder einlegte. Nein, leider ist das bei der momentanen Lage noch nicht möglich. Mit der letzten Mailing-Aktion zeigte der Verein, dass es weitergeht und man sich über eine positive Zukunft im Männerchor einig ist. Angefügt an das aktuelle Rundschreiben ist eine Postkarte, auf der mögliche Perspektiven für den Männerchor aufgezeigt sind. Die so Angesprochenen können sich beispielsweise dazu äußern, welche musikalischen Veranstaltungen die Sänger künftig durchführen sollen, welches Repertoire gewünscht wird und wie die Wünsche für die Freizeitevents in der Zukunft lauten.

Der 131 Jahre alte Männerchor geht mit der Zeit: Mittels eines Codes können die Fragen auch digital beantwortet werden. Mohr spricht von sehr guter Zustimmung: „Die Ergebnisse zeigen mir heute schon, dass unsere Mitglieder unsere Arbeit der letzten Jahre sehr wertschätzen und gleichzeitig ein ernsthaftes Interesse an der Zukunft des Arion haben.“ Viel Motivation ist auch bei den Aktiven zu spüren. Steffen, 49 Jahre alt und ein Vierteljahrhundert in den Reihen der Männer, bezeichnet den Neuanfang als wichtigen Schritt zur Normalität und Altbewährtem. Er vermutet, dass es Sängerkollegen schwerfallen könnte, sich wieder zu motivieren und einen festen Proben-Rhythmus zu etablieren. Doch er ist hoffnungsvoll und freut sich auf das Treffen mit Freunden aus dem Chor, das gemeinsame Musizieren und schöne Festbesuche mit dem Chor.

Von Mut und Zuversicht spricht Henrik (33), der mit Freude seit 2019 dabei ist. Er sieht das Projekt als eine Chance, das „Arion-Gefühl“ der Gemeinschaft noch stärker zu leben und erlebbar zu machen, den Mut und die Zuversicht zu haben, Veränderungen herbeizuführen und neue Wege zu gehen, Wandel zu gestalten und das Altbewährte zu bewahren. Jetzt gelte es, das, was war, zu überwinden und zuversichtlich nach vorne zu schauen, zeigt er sich hoffnungsvoll.

46 Jahre ist Thomas Arion-Sänger und er freut sich darauf, jede Woche ein Ziel zu haben und mit anderen zu singen. Dem 61-Jährigen bedeutet es viel, nach der Chorprobe etwas zu trinken, die vergangene Woche Revue passieren zu lassen und in alten Erinnerungen über Witziges und Schönes zu reden.

Während der Corona-Pandemie gab es keinen Stillstand beim Männerchor. Auch wenn sich die Sänger nicht persönlich treffen konnten, bestanden immer wieder Kontakte über Netzwerke und mit Mailings. Beispielsweise sind alle Sänger mit CD‘s und Noten versorgt worden. Jeder Chorliebhaber konnte so nach Lust und Laune singen. Egal an welchem Ort, im Auto, im Badezimmer oder auf der Terrasse. Den Vorsitzenden erreichten dazu viele positive Rückmeldungen.

Frank Mohr drückt deutlich aus, was die Intention hinter der neuen Idee „Singen trotz Corona“ ist: „Der Verein will sich nicht in das allgemeine Gejammer der heimischen Chorszene begeben, sondern sich optimistisch und voller Vorfreude auf ein bald wieder durchführbares Vereinsleben vorbereiten.“ Die Freude über ein Wiedersehen, zumindest mit dem Chorleiter, und hoffentlich auch bald wieder mit allen Sängern, stehe für alle dabei absolut im Vordergrund. „Wenn dann dabei auch noch ein brauchbares lustiges Chorvideo entsteht, wäre das ein Highlight.“ Der Vorstand hofft nun, dass dieses Projekt die Zeit überbrückt, bis wieder gemeinsame Proben möglich sind. Ob es zum mehrtägigen Herrenausflug im September, dem Weinabend bei und mit der Freiwilligen Feuerwehr Kleinlinden oder dem Jubiläumsabend „130(+1) Jahre Arion“, vorgesehen im November, kommen wird, werden die kommenden Wochen und die Entwicklungen in der Corona-Pandemie zeigen. Die Arion-Männer sind auf jeden Fall bereit.