Marburger spenden fast 25 000 Euro für Studierende

MARBURG - 24 600 Euro Stadt-Geld haben die Marburger für den Corona-Nothilfefonds der Philipps-Universität gespendet. Das Geld wird derzeit an bedürftige Studierende ausgeschüttet. Sie erhalten im Durchschnitt 312 Euro.

„Es gibt Leute, die nicht wissen, wie sie die Krankenversicherung im nächsten Monat zahlen sollen. Und es gibt andere, die ihre Miete schon seit vier Monaten nicht mehr aufbringen konnten“, sagt Sophie Falschebner vom Team der Evangelischen Studierendengemeinde (ESG). Die junge Frau prüft im Auftrag der Universität die Anträge der Studierenden, die durch die Pandemie in Not geraten sind. Dabei handelt es sich häufig um Hochschüler, die ihr Studium bislang über Nebenjobs in Cafés, Restaurants und kulturellen Einrichtungen finanziert haben. Diese Einnahmen sind durch die Pandemie weggebrochen.

Zumindest ein kleines Aufatmen verspricht der Nothilfefonds, den die Philipps-Universität als eine der ersten Hochschulen bundesweit während des ersten Lockdowns einrichtete. 103 000 Euro wurden seitdem von Uni-Lehrkräften, Beschäftigten, Alumnis und Marburger Bürgern gespendet. Knapp ein Viertel des Fonds – 24 590 Euro – wurde über das Stadt-Geld aufgebracht. Dahinter verbergen sich mehr als 1200 Marburger, die zugunsten notleidender Studierender auf ihre 20-Euro-Stadt-Geld-Gutscheine verzichtet haben. „Die Spendenbereitschaft ist ein wichtiges Zeichen der Solidarität untereinander“, sagt Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies. „Diese schnelle und unbürokratische Hilfe im Zusammenwirken von Bürgern, Stadt und Universität ist wirklich einzigartig“, sagt Universitätspräsidentin Katharina Krause: „In Marburg besteht das Miteinander nicht nur aus Worten, sondern auch aus Taten.“

Zu den Ideengebern für den Nothilfefonds zählt der Marburger Islamwissenschaftler Albrecht Fuess. Ihm war aufgefallen, dass eine Reihe von Studierenden mit der Umstellung auf die Online-Lehre nicht mehr auftauchten. Es stellte sich heraus, dass sie nicht an den virtuellen Veranstaltungen teilnehmen konnten, weil sie keine eigenen Laptops oder PCs haben. Bis zum Beginn der Coronakrise hatten sie die Computerräume der Universität nutzen können: „Dass sich Studierende Laptops nicht leisten können, ist gar nicht so selten“, sagt Fuess. Wenn dann noch die Nebenjobs wegbrechen, werde es für die Betroffenen eng.

Gleich doppelt trifft dies auch viele internationale Studierende, die bislang häufig auf Messen oder in Restaurantküchen gearbeitet haben, berichtet Falschebner. Bei ihnen sind nicht nur die Jobs, sondern auch die Unterstützung durch die Familien oft komplett weggefallen: „Gerade in afrikanischen Ländern oder in Pakistan, wo die Corona-Pandemie besonders schwer wiegt, können die Eltern nicht mehr helfen“, berichtet Falschebner. Anspruch auf Bafög haben diese Studierende allerdings auch nicht.

95 Prozent angenommen

Aber auch viele deutsche Studierende aller Fachrichtungen und Studienphasen bewerben sich um den Sofortzuschuss aus dem Nothilfefonds. Geprüft werden die Anträge von einem Team der ESG, das sich Belege über weggefallene Einkünfte vorlegen lässt und 20-minütige Interviews führt. Bislang waren die Notlagen so eindeutig, dass 95 Prozent der Bewerber angenommen wurden. Es wurden durchschnittlich 312 Euro an mehr als 250 Studierende ausgeschüttet. Sophie Falschebner ergänzt: „Bemerkenswert war, dass Studierende von sich aus angaben, dass sie das Geld nur annehmen wollten, wenn sich nicht andere in einer schlimmeren Notlage befänden. Sie zogen Anträge zurück, sobald sie wieder über eine Teilfinanzierung verfügten.“

