Marianne Zielinski bestätigt

Die StadtlandFrauen sind wieder aktiv: Auf ihrer Mitgliederversammlung ehrten sie langjährige Mitglieder und wählten einen neuen Vorstand.

GIESSEN - Mit mehr als einem halben Jahr Verspätung wegen den Corona-Beschränkungen hielten die StadtLandfrauen Gießen im Gemeindehaus der Pankratiusgemeinde ihre Mitgliederversammlung ab, an der auch die Bezirksvorsitzende Christel Gontrum teilnahm.

Vorsitzende Marianne Zielinski gab einen Überblick über die vergangenen Unternehmungen, wie die Teilnahme an der Stadtführung "Gießen in den 50 Jahren", Besuch des Botanischen Gartens oder eine Wanderung auf dem Schiffenberg. Viele weitere mussten ausfallen, doch die StadtLandfrauen nutzten die Zeit, um andere Organisationen zu unterstützen. Sie nähten Masken, die unter anderem einem Seniorenheim in Hüttenberg gespendet wurden, brachten selbst gebackene Weihnachtsplätzchen zur Bahnhofsmission und unterstützenden die Flutopfer. Acht Landfrauen wurden für zehnjährige Mitgliedschaft geehrt. Neben der Urkunde erhielten sie einen Blumengutschein. Unter Leitung von Christel Gontrum folgte die Neuwahlen des Vorstands. Gewählt wurde wieder Marianne Zielinski als Vorsitzende, Gabriele Reinhard als Stellvertreterin, Birgit Helfrich (Schriftführerin), Petra Fischer (Kassiererin), Doris Jung (Beisitzerin) und neu als Beisitzerinnen Hannelore Falkenstein und Sigrid Fink. Aus dem Vorstand ausgeschieden ist Hannelore Simon. Sie war von Gründung der StadtLandfrauen an im Vorstand aktiv. Ihr wurde für ihren großen Einsatz gedankt und erhielt zum Abschied einem Gutschein. Ebenso beendete Inge Spichal die Vorstandsarbeit.

Auf dem Terminplan steht bereits der Samstag, 4. Dezember. Dann sollen an der der evangelischen Kirche Weihnachtsplätzchen und Marmelade angeboten werden. Als nächstes Treffen ist ein Abend im Benediktiner Weißbräuhaus geplant.