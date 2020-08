Märkte und Feste in Gießen: Was findet statt, was fällt aus?

Vor allem die Glühweinstände sind beliebte Treffpunkte auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist so nicht mehr möglich. Archivfoto: Friese

Giessen. Ein letzter Strohhalm sollte offenbar noch greifbar bleiben - wenngleich bei allen Beteiligten längst die Skepsis überwogen hat. Nun ist klar: Das Stadtfest findet in diesem Jahr definitiv nicht mehr statt, auch der Krämermarkt samt verkaufsoffenem Sonntag und die Herbstmesse fallen aus. "Angesichts wieder steigender Corona-Zahlen wäre alles andere nicht das richtige Signal gewesen. Wir könnten das nicht mit gutem Gewissen vertreten", betont Bürgermeister Peter Neidel im Gespräch mit dem Anzeiger. Noch nicht vom Tisch ist dagegen "Liebigs Suppenfest". Und auch auf den Weihnachtsmarkt muss voraussichtlich niemand verzichten, "allerdings wird er nicht so, wie wir das gewohnt sind". Die Landesregierung hatte vor zwei Wochen zumindest grundsätzlich grünes Licht gegeben.

Dass die Stadt in den vergangenen Tagen einen deutlich höheren Zuwachs bei den Neuinfektionen verzeichnet und damit die Warnstufe "Gelb" erreicht hat, dürfte dafür gesorgt haben, die restlichen Zweifel abzulegen. Zumal sich momentan nicht seriös abschätzen lasse, wie sich die Pandemie weiter entwickelt, hob Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz am Dienstag hervor. Das erschwert zum einen sämtliche Planungen und zeigt zum anderen, "dass der Gesundheitsschutz nach wie vor oberste Priorität genießen muss". Neidels Appell, dass gerade bei Zusammenkünften und Veranstaltungen - sei es nun im privaten Kreis oder im öffentlichen Raum - eine besondere Verantwortung gelte, dass viel Augenmaß und Abwägung nötig seien, deutete ebenfalls darauf hin, dass nicht mehr mit einem allzu umfassenden städtischen Angebot an Festen und Märkten zu rechnen sein würde.

Stadtfest: Traditionell geht es Mitte August mit zahlreichen Bühnen, Bands, Kultur und Zehntausenden Besuchern hoch her. Daran war diesmal freilich nicht zu denken. Endgültig abgesagt war das Stadtfest aber auch nicht. Zunächst habe noch die "Hoffnung auf eine Durchführung in abgewandelter Form und mit reduzierter Personenzahl" eventuell im Herbst bestanden, sagt Peter Neidel. Inzwischen hat sich das erledigt. Man müsse sich eingestehen, keinen wirklich angemessenen Ersatz organisieren zu können, der obendrein den Vorstellungen des Publikums entspräche. Und bei der gegenwärtigen Infektionslage sehe es sowieso eher danach aus, "dass die Zügel nochmal angezogen werden", ergänzt Dirk Drebes, Abteilungsleiter im Ordnungsamt.

Krämermarkt: Auch beim Krämermarkt sollte zumindest die Option darauf lange offen gehalten werden. Schließlich sei es wichtig, die von der Corona-Krise ohnehin gebeutelten Einzelhändler und Schausteller zu unterstützen. Doch es ist offensichtlich, dass sich die Ziele zwangsläufig widersprechen: Denn natürlich müssten alle bestrebt sein, "möglichst viele Menschen in die Innenstadt zu ziehen, um ein Marktgeschehen herbeizuführen", das dann wiederum eine sonntägliche Öffnung der Geschäfte rechtfertige, erläutert der Bürgermeister. Mit Abstandhalten und der Vermeidung von Ansammlungen sei das indes kaum zu vereinbaren. Und da sich der Krämermarkt in der Vergangenheit stets über die Fußgängerzone verteilt hat, müsste auf dieser Marktfläche auch verpflichtend eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden. "Diejenigen, die vielleicht nur einkaufen möchten, könnte das abschrecken", vermutet der CDU-Politiker. Mangels Alternativen in der näheren Umgebung hätte es darüber hinaus passieren können, dass der Krämermarkt "zum absoluten Besuchermagneten" avanciert, meint Dirk Drebes. "Das wäre unbeherrschbar gewesen."

Verkaufsoffener Sonntag: "Ganz schweren Herzens" habe sich der Einzelhandel entschieden, erst gar keine Sonntagsöffnung für den 11. Oktober zu beantragen, bestätigt Markus Pfeffer, Geschäftsführer des BID Seltersweg. Sofern realisierbar, werde stattdessen für den "Black Friday" (27. November) ein Late-Night-Shopping anvisiert. "Dabei werden verkaufsoffene Sonntage, wird jeder Euro dringend gebraucht." In diesem Fall habe jedoch die Angst vor einem erneuten Lockdown und dem Verlust des Weihnachtsgeschäfts dominiert. "Wenn uns das flötengeht, droht eine Insolvenzwelle", prophezeit Pfeffer. Ob zur Kompensation für die diesjährigen Ausfälle 2021 mehr als zwei sonntägliche Einkaufsbummel infrage kommen, so Neidel, müsse gleichwohl erst wieder mit der "Allianz für den freien Sonntag" besprochen werden.

Herbstmesse: Schon für den zwischenzeitlich angedachten "Sommerfreizeitpark" waren die Hürden unter Corona-Bedingungen zu hoch. Aufwand und Ergebnis hätten sich für die Schausteller in keinem wirtschaftlichen Verhältnis bewegt. Wie schon die Frühjahrsmesse sei auch die Herbstmesse nicht praktikabel und mit den nötigen Auflagen nicht kompatibel. Bisher haben allerdings auch die in der Innenstadt aufgebauten Buden nicht den gewünschten Anklang gefunden. Selbst die Schausteller haben die verfügbaren Plätze kaum in Anspruch genommen. Laut Peter Neidel wird das Angebot trotzdem aufrechterhalten - in der Hoffnung, dass bei kälteren Temperaturen die Lust auf Bratwurst und Süßwaren wächst.

"Liebigs Suppenfest": Weil die Dimensionen kleiner seien, solle unter Einbeziehung von Gastronomen überlegt werden, was "unter gesundheitlichen Aspekten und in überschaubarem Rahmen verantwortbar wäre", kündigt der Bürgermeister an. Vieles hänge vom Hygienekonzept ab, das der veranstaltenden Gießen Marketing GmbH obliegen würde.

Weihnachtsmarkt und Eisbahn: Hier gibt es noch reichlich Abstimmungsbedarf. Erleichterungen hinsichtlich der zu beachtenden Richtlinien sind bis dahin wohl nicht zu erwarten. Unwahrscheinlich ist vor allem eine größere Ausdehnung. Vielmehr müssten stärker als bisher einzelne "Spots" mit mehreren Ständen gebildet werden - auch, um eine weiträumige Maskenpflicht zu vermeiden. Als zu prüfende Standorte nennt Frank Hölscheidt, Geschäftsführer des Stadtmarketings und Leiter der Wirtschaftsförderung, den Kirchenplatz, Kugelbrunnen, Johannette-Lein-Platz, Lindenplatz sowie Berliner Platz. Ob der von Markus Pfeffer wiederholt ins Spiel gebrachte Theaterpark genutzt werden könne, sei noch mit dem Gartenamt zu erörtern.

Insbesondere die Bereiche für den Verzehr müssen in den Fokus gerückt werden. Immerhin gehören die Glühweinbuden seit jeher zu den beliebtesten Treffpunkten. "Und mit zunehmendem Alkoholkonsum sinkt die Hemmschwelle", weiß Neidel um daraus resultierende Probleme und "nachlassende Regeltreue". Zutrittsbeschränkungen und zeitliche Begrenzungen könnten die Folge sein.

Zugleich tritt der Christdemokrat Befürchtungen entgegen, die Eisbahn sei Geschichte: "Sie ist zwar ein Zuschussgeschäft, aber dennoch ein wichtiger Faktor des Weihnachtsmarktes und stand deshalb nicht zur Debatte." Es werde lediglich ein neuer Vertrag mit einem anderen Betreiber abgeschlossen.