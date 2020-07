Markthalle in Gießen ist "charmante Idee"

Die sogenannte "The Sting"-Immobilie steht schon lange leer. Heinz-Jörg Ebert regt hier eine Markthalle an. Foto: Mosel

GIESSEN. In Ruhe einen Cappuccino trinken und wenige Meter weiter Obst, Gemüse oder auch Fleisch einkaufen: Heinz-Jörg Ebert, Thomas Kirchhof und Andreas Walldorf können sich eine Markthalle in der Innenstadt gut vorstellen. "Das ist eine charmante Idee. Es wäre schön, mehr Lebensmittel in die Innenstadt zu holen, aber es ist die Frage, ob sich das rechnet", sagt Kirchhof im Gespräch mit dieser Zeitung mit den Vorsitzenden der BIDs Seltersweg, Marktquartier und Katharinenviertel. "Alles, was die Innenstadt nach vorne bringt, ist gut", meint Walldorf. Mit Verweis auf amerikanische Einkaufszentren betont er zugleich, dass das Shoppingerlebnis zunehmend wichtiger werde.

Wer mittags durch die Innenstadt bummelt, stößt auch in der aktuellen Corona-Krise auf reichlich Leben. An zwei Stellen blicken die Passanten allerdings schon seit Längerem auf leere Fenster: Nach wie vor stehen die ehemaligen Filialen von "The Sting" und "Peek & Cloppenburg" leer. "Diese Leerstände sind ein Jammer", moniert Ebert. Gerade die ehemalige "The Sting"-Filiale im Seltersweg 85 bietet aus seiner Sicht das Potenzial für eine Markthalle. "Die zurückgesetzte Galerie könnte Gastronomie beherbergen, während unten die Marktstände sind. Das wäre eine gelungene und erweiterbare Kombination."

Was aus dem Gebäude wird, ist aber bislang offen. Bekannt ist: Im September vergangenen Jahres habe die "Commerz Real AG" die Immobilie für ihren offenen Immobilienfonds "Hausinvest" von der ehemaligen Generali Lebensversicherung im Rahmen eines größeren Immobilienportfolios erworben, bestätigt Gerd Johannsen. "Meine Kollegen prüfen derzeit unterschiedliche Nutzungskonzepte mit dem Ziel der Vollvermietung und werden in Kürze die Gespräche mit potenziellen Mietern beginnen", so der Pressesprecher der Commerz Real AG auf Anfrage. Die AG ist ein Unternehmen der Commerzbank-Gruppe und Vermögensverwalter für Sachwertinvestments wie Immobilien, erneuerbare Energien (Wind-/Solarparks) und Infrastrukturprojekte.

Eine Gießener Markthalle dürfe grundsätzlich kein Konzept gegen die Beschicker des Wochenmarktes sein, fügt Heinz-Jörg Ebert hinzu: "Im Gegenteil: Es müsste sie mit einbeziehen!" Mit seinen beiden Amtskollegen erinnert der Vorsitzende des BID Seltersweg daran, dass es mit dem "Kerber Treff" ein solches Konzept "in klein" schon einmal in der Stadt gegeben hat, es mit dem Umbau der Immobilie allerdings nicht fortgesetzt wurde. "Viele Gießener haben dem 'Kerber Treff' nachgetrauert", denkt Ebert zurück. Die erneute Realisierung einer solchen Halle, die aber zwingend auf eine Kombination aus Gastronomie und Lebensmittelverkauf setzen müsste, könne erfolgversprechend sein, wie es manch andere Stadt beweise.

Kunden aus dem Umland

"Die Idee ist super. Das war bereits meine Meinung, als Familie Shobeiri vor Jahren einen solchen Ansatz auf dem "Samen Hahn"-Gelände umsetzen wollte", ergänzt Andreas Walldorf. Er fragt sich aber, ob die Stadt groß genug dafür ist, eine Markthalle täglich zu öffnen. "Letztlich muss es sich für jeden lohnen", sagt der Vorsitzende des BID-Vereins Katharinenviertel. Angesprochen auf die derzeitige Platzierung des Wochenmarktes begrüßen die Drei die Veränderungen. Es gebe dazu fast keine kritische Stimme.

Die derzeitige Gesamtsituation in der Innenstadt bewertet Thomas Kirchhof, trotz der aktuellen Leerstände, als "erstmal nicht schlecht". Im Vergleich zu anderen Städten stehe Gießen sehr gut da, es gebe deshalb keine Notwendigkeit, in Hektik zu verfallen. Allerdings habe Corona die in deutschen Innenstädten bereits bestehenden Frequenzprobleme verschärft. Deshalb: "Wenn es die Absicht gibt, Gießen als Handelsstandort zu erhalten, darf man den Händlern nicht immer wieder neue Knüppel zwischen die Beine werfen, sondern muss sich gemeinsam für diesen starken Standort einsetzen, wie das teilweise - zum Beispiel bei der Abwehr des Outlet Centers in Garbenteich - ja auch schon gut funktioniert hat", betont der Vorsitzende des BID Marktquartier. Als konkrete Maßnahme nennt Walldorf unter anderem einen Verzicht auf Gebührenerhöhungen. Auch dürfe man den Leuten nicht dauernd erzählen, dass die Innenstadt autofrei werden soll, bevor man die Alternativen für das Umland geschaffen hat. "Der Mix aus Gastronomie und Handel kann gelingen", ergänzt Heinz-Jörg Ebert. Es gelte jedoch zu bedenken, "dass die Gießener Innenstadt nach wie vor von 80 Prozent der Kunden aus dem Umland lebt. Auch die sind herzlich eingeladen."

Um die Innenstadt weiter zu stärken, setzt Walldorf auf eine Mischung aus Handel, Gastronomie und Freizeitvergnügen samt Kultur. "Man könnte an zwei, drei Plätzen kleine Bühnen platzieren und Künstler auftreten lassen. Diese Bühnen sollten so aufgestellt werden, dass sie niemanden stören." Thomas Kirchhof verweist in diesem Zusammenhang auf die "unheimlich reiche Kulturszene der Stadt". Und regt unter anderem an, dass das Stadttheater in der Innenstadt Previews seiner Stücke zeigen könnte.