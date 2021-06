Martin-Buber-Schule Gießen als "Weltretter"

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Martin-Buber-Schule Gießen hat den dritten Platz des "Weltretter-Wettbewerbs" von "Zeit Leo" erreichen können. Dabei geht es darum, mit kreativen Konzepten die eigene Stadt ein bisschen nachhaltiger zu gestalten. Unter den insgesamt 700 Einsendungen, die den bundesweit größten Schulwettbewerb für eine bessere Zukunft gab, konnten die Schülerinnen und Schüler der MBS die fünfköpfige Jury mit einem selbstgedrehten Film ihrer "Umwelt-Heldentaten" überzeugen.

Die Idee, an dem Wettbewerb teilzunehmen, kam der Klasse M5 und ihrer Lehrerin Alea Lenz spontan bei einem Ausflug in den Wald. Die Schüler sollten Wörter finden, die mit der Natur zu tun hatten. Dabei kam eines häufiger vor, was eigentlich gar nicht in diesen Kontext passt: Müll. "Kaputte Fahrräder, Schlitten, Plastiktüten, Flaschen und Zigaretten", zählen die Schüler auf. Schnell schlossen sich weitere Klassen an.

Jahr der Nachhaltigkeit

In Kooperation mit dem Ehrenamt Gießen kam dann im Oktober letzten Jahres das Projekt "Die Sauberkeitspaten" zustande. "Wir haben Werbung gemacht, damit alle mitmachen", berichtet Ashley aus der M5 stolz von den Anfängen des Projektes. Das Ehrenamt Gießen stattete die fleißigen Müllsammler mit Zangen, Müllbeuteln und Westen aus. Im weiteren Verlauf des Projektes gehörte es zu ihren Aufgaben, für die rechtzeitige Organisation des benötigten Materials zu sorgen. Im Sinne des "Jahres der Nachhaltigkeit", das dieses Schuljahr Projekt der MBS war, haben die Mädchen und Jungen mit diesem Projekt eine Antwort auf die Frage gefunden: Was können wir als Schule tun? Besonders in Zeiten des Lockdowns und des Wechselmodells stellte das Weltretter-Projekt eine gute Möglichkeit dar, ein gewisses Gemeinschaftsgefühl zu schaffen, auch wenn nicht alle immer gleichzeitig in der Schule sein konnten, erklärt Alea Lenz. Dabei war es auch wichtig, dass die Schüler die Bedeutsamkeit einer sauberen Umwelt verstehen. "Wir wollen nicht, dass die Tiere sterben", nennt Laura als einen wichtigen Grund für den Umweltschutz.

"Alles hat daran Spaß gemacht. Wir haben schön im Wald sauber gemacht", ergänzt Ashley. "Jeden Montagnachmittag haben wir gesammelt", berichtet ein Schüler der M6, und seine Lehrerin ergänzt, dass dies der Klasse viel Lob von den Anwohnern eingebracht hat. 20 große Müllsäcke konnten die MBS-Schüler nur durch ihre Ausflüge in den umliegenden Wald ihrer Schule sammeln.

"Samenbomben"

Aber auch die Schule selbst sollte umweltfreundlicher werden. Dazu entwickelten die Schülerinnen und Schüler "Samenbomben", die sie im Schulgarten eingepflanzt und regelmäßig gepflegt haben. Denn die Blumen sind wichtig für die Bienen, erklärt Niklas. Auch ein "Veggie-Tag" wurde in der Schulküche der MBS im Sinne der Nachhaltigkeit eingeführt. Dokumentiert wurden die Aktivitäten in einem von Jörg Willershausen aufwendig geschnittenen Film, der ihnen schließlich neben der Auszeichnung durch das Ehrenamt Gießen auch den dritten Platz des Wettbewerbs und damit einen Tagesausflug und 500 Euro Preisgeld eingebracht hat. Die Weltretter der MBS sind sich einig: Verantwortung zu übernehmen und zu handeln lohnt sich. Foto: Kremer