März-Wetter in Gießen: Zu wenig Regen und sehr viel Sonne

GIESSENNach einem Monat, der laut Deutschem Wetterdienst als der bundesweit "zweitnässeste Februar" seit Beginn flächendeckender Messungen im Jahr 1881 in die Statistik einging, bot der März in Gießen und Umgebung ein vollkommen gegensätzliches Bild. Statt 107,8 Litern pro Quadratmeter wurden diesmal nur 35,9 Liter gemessen - und das, obwohl der März sogar zwei Tage mehr hatte als der Februar. Dass diese Regenmenge für den dritten Monat des Jahres nicht gerade viel ist, zeigt sich auch beim Vergleich mit dem langjährigen Mittelwert: Demnach entspricht dies 61,9 Prozent dessen, was im Durchschnitt für unsere Region zu erwarten wäre. Laut den vom Wetterinformationsdienst Q.met GmbH übermittelten Daten war der 5. März in Gießen noch der regenreichste Tag des Monats mit 10,1 Litern pro Quadratmeter.

An sogar 18 der 31 Tage wurde überhaupt kein Wasser von oben verzeichnet. Wobei vom 14. bis zum 31. März zusammengerechnet gerade einmal 0,7 Liter Regen vom Himmel auf Gießen hinabfielen. Zum Vergleich: Im Februar wurden nur sieben regenlose Tage registriert.

Bei alldem verwundert es nicht, dass die Sonnenstrahlen im März die Gießener außergewöhnlich oft verwöhnten - und damit die weitreichenden Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie womöglich ein wenig erträglicher machten. Die Statistik weist 182,9 Sonnenscheinstunden - und damit 170,9 Prozent im Vergleich zum vieljährigen Mittelwert - aus; im Monat zuvor waren es nur 56,3 Stunden. An neun Tagen wurden sogar zweistellige Stundenzahlen an Sonnenschein gemessen, mit dem 25. März (11,6 Stunden) als Höchstwert. An drei Tagen verhinderte allerdings eine zu dichte Wolkendecke, dass die Sonne ihre Strahlen bis auf die Erdoberfläche hinunterschickte.

Die März-Temperatur lag in Gießen deutlich über dem Durchschnitt: 6,2 Grad Celsius sind 2,4 Grad mehr als der langjährige Mittelwert. Die Höchsttemperatur wurde am 19. März gemessen, mit 16,8 Grad. An ganzen 15 Tagen wurden außerdem zweistellige Höchstwerte verzeichnet, wobei das vom 8. bis 20. März durchgehend der Fall war. Auch der Februar hatte sich weitaus wärmer gezeigt, als das zu erwarten war: Hier lag die Durchschnittstemperatur mit 5,4 Grad sogar 4,8 Grad über dem vieljährigen Mittel. Der Deutsche Wetterdienst sprach damals vom bundesweit "zweitwärmsten Februar" seit 1881. Am 21. März kam es jedoch zu einem signifikanten Temperatursturz, der in Gießen vier Tage in Folge auch für Minuswerte sorgte, mit minus 4,6 Grad am 25. März als Tiefstwert. An weiteren neun Tagen wurden ebenfalls kurzzeitig Minusgrade registriert. Was aber allenfalls Momentaufnahmen waren, die der Kraft des Frühlings offensichtlich nichts anhaben können.