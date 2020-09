Maske oder nicht Maske - das ist die Frage an Gießener Schulen

An einigen Gießener Schulen Pflicht: die Maske im Unterricht. Symbolfoto: dpa

Gießen. Der Hygieneplan 5.0 des Hessischen Kultusministeriums schreibt keine Maskenpflicht im Schulunterricht vor. So wurden Kinder und Jugendliche zum Schulstart nach den Sommerferien nur dazu angehalten, ihren Mund-Nase-Schutz auf dem Schulgelände zu tragen. Doch dann wurden die ersten Schüler positiv auf Corona getestet. In Rücksprache mit dem Gesundheitsamt sind nun in einigen Gießener Schulen Masken doch zur Pflicht geworden.

"Was Corona betrifft, haben wir derzeit keinen Feierabend", erklärt der Leiter des staatlichen Schulamtes, Norbert Kissel. Schulen und Ämter würden in ständigem Kontakt miteinander stehen, um flexibel reagieren zu können. "Die Zahlen werden jeden Tag neu erhoben und basierend darauf die entsprechenden Maßnahmen ergriffen." Dies bedeute erheblich mehr Aufwand als die Einführung einer allgemeinen Maskenpflicht. Der Anzeiger hat mit einigen Schulleitern über die aktuelle Situation gesprochen.

Nur eine Stunde Klassenarbeit

"Wir leben unter besonderen Bedingungen, da gilt es auch besondere Maßnahmen zu treffen", betont Dr. Frank Reuber, Leiter der Gesamtschule Gießen-Ost. Aufgrund von drei Coronafällen in der Jahrgangsstufe zwölf hat die GGO in Rücksprache mit dem Gesundheitsamt vor drei Wochen die Maskenpflicht eingeführt. Nachdem zwei weitere Fälle im neunten Jahrgang hinzukamen, wurde diese zunächst bis Freitag dieser Woche verlängert. "Wie es danach weitergeht, müssen wir abwarten. Ich fände es gut, wenn die Maskenpflicht im Unterricht vorerst in allen hessischen Schulen eingeführt würde", so Reuber. "Ich bin froh, dass wir auf diese Weise weitere Fälle an unserer Schule vermeiden konnten." Schulintern habe man spezielle Regelungen getroffen. So dürften Klassenarbeiten beispielsweise nicht länger als eine Stunde dauern. Der Sportunterricht fände in der Regel im Freien statt, sodass es Schülern und Lehrern möglich sei, bei Einhaltung des entsprechenden Abstandes die Maske abzulegen. "Da wir einen großen Schulhof haben, dürfen die Schüler auch hier unter Aufsicht von Lehrkräften eine Maskenpause machen."

Seit eineinhalb Wochen besteht auch in der Liebigschule Maskenpflicht im Unterricht. Die Schule hatte 15 Fälle, neue sind nach Auskunft des Schulleiters, Dirk Hölscher seit Mittwoch vergangener Woche nicht hinzugekommen. "Noch wissen wir nicht, wie lange diese Regelung beibehalten werden muss", erklärt er. Beim aktiven Sportunterricht dürften die Masken unter Einhaltung eines Abstandes von zwei Metern abgezogen werden. Auf dem Weg zum Sportplatz sollten sie allerdings getragen werden. Ebenso bei eventuellen Besprechungen während des Sportunterrichts. Klassenarbeiten fänden wie gewohnt statt. Allerdings blieben dabei sowohl Türen als auch Fenster permanent geöffnet. "Bei Bedarf können die Schüler natürlich Tragepausen machen", räumt er ein.

"Wir bitten unsere Schüler, im Unterricht eine Maske zu tragen", sagt Annette Greilich, Leiterin der Wirtschaftsschule am Oswaldsgarten. 70 bis 80 Prozent der Jugendlichen kämen dieser Aufforderung nach. Auch die Lehrkräfte würden FFP2-Masken oder Face Shields tragen. "Zum Glück haben wir Stand heute noch keinen Fall von Corona an der Schule." Bisher gibt es nach Auskunft der Schulleiterin auch noch keine Sonderregelungen. Einzig Klausuren werden, wenn möglich, in größeren Räumen geschrieben. Bereits Ende April hat sich Annette Greilich als Vorsitzende der Berufsschulleiter in Hessen in einem Brief an das Hessische Kultusministerium gewandt. Darin bittet sie um die Einführung von versetztem Unterricht. "Unsere Klassenräume sind wie in den meisten Schulen recht klein und die Klassen recht groß. Bei versetztem Unterricht könnte mehr Abstand eingehalten werden und die Infektionsgefahr würde sich verringern", betont sie.

Auch die Goetheschule ist bisher von Corona verschont geblieben. "Wir haben große Klassenräume und eine Maskenpflicht ist bisher zum Glück nicht nötig", erklärt Schulleiterin Kerstin Muscheid. Insgesamt würden Masken für Grundschulkinder keine sinnvolle Lösung darstellen. "Im Unterricht selbst müssen bei uns keine Masken getragen werden", unterstreicht Horst Brombach, Leiter der August-Hermann-Francke-Schule, die bisher auch noch keine Fälle hat. Pflicht sei der Mund-Nase-Schutz allerdings außerhalb des Klassenraums.

In der Sophie-Scholl-Schule wird ausschließlich in einer festen Klassenzusammensetzung unterrichtet. "Kursunterricht findet derzeit nicht statt", erläutert Schulleiterin Annegret Roggenkamp. Aus diesem Grund dürften Schüler im Unterricht ihre Masken ablegen, "es sei denn, sie stehen auf oder arbeiten in Gruppen". Auf dem Hof gäbe es feste Bereiche für jede Klasse.