Masken auch im Gießener Theatersaal

So schön (voll) wird es vorläufig nicht mehr. "Aber Hauptsache, wir spielen wieder", sagt Stadttheater-Intendantin Cathérine Miville zum Beginn der Spielzeit 20/21.

giessen. Es geht endlich wieder los - aber anders als je zuvor. Stadttheater-Intendantin Cathérine Miville und ihr Team stellten der Presse am Mittwoch die Pläne für die neue Spielzeit 2020/21 vor, in der sich, wenig überraschend, vieles um das Corona-Virus und seine Auswirkungen auf das Bühnengeschehen drehte. "Unser Konzept ist tragfähig, die Sicherheit ist gegeben", urteilte die Hausherrin über das nun geltende Hygienekonzept, das einige besondere Anforderungen an die eigenen Mitarbeiter wie auch an das Publikum stellt.

Dazu gehört, dass alle Besucher registriert und vorab über die aktuellen Vorgaben informiert werden. So wird es bis auf Weiteres keine festen Sitzplätze mehr geben, sondern farblich markierte Bereiche, in denen - unter Einhaltung der Abstandsregeln - freie Platzwahl herrscht. Auf diese Weise können auch mehrere Personen aus demselben Hausstand nebeneinandersitzen, jede zweite Reihe wird allerdings leer bleiben. Zudem sind die Besucher zum Tragen einer Maske verpflichtet, auch während der Vorstellungen und Konzerte. Und soweit es die Witterung zulässt, werden Fenster, Türen und Dachluken geöffnet, um die Luft zirkulieren zu lassen. "Es wird also ziehen", kündigt Cathérine Miville an. "Das sollte bei der Wahl der Kleidung beachtet werden", rät sie den Besuchern.

Besondere Bedingungen herrschen im Bereich des Musiktheaters. "Unter Corona-Bedingungen würde ich es als unsere Königsklasse bezeichnen", schmunzelte die Intendantin. Denn die Viren-Experten beschäftigen sich landauf, landab seit Monaten mit den Gefahren, die von den Orchestern sowie vor allem von den Sängern in Sachen Aerosole ausgehen. Die Konsequenz des Stadttheaters: Nicht nur die Zahl der an den Aufführungen Beteiligten wird beschränkt, sie werden auch regelmäßig auf das Virus getestet. Angesichts der an diesem Samstag anstehenden Premiere von Verdis Oper "Macbeth" müssen die Sänger sogar noch am Freitag einen letzten Test absolvieren, dessen Ergebnis bereits Stunden später dem auf Orchester und Bühnenkünstler spezialisierten Unternehmen Centogene in Frankfurt vorliegt, wie die Intendantin erläutert. Sollte es dabei zu positiven Befunden kommen, liege die Entscheidung über das weitere Vorgehen beim Gesundheitsamt des Landkreises.

SPIELZEIT-PRÄSENTATION . Mit seiner Spielzeit-Präsentation im Großen Haus leitet das Stadttheater Gießen am Sonntag, 6. September, ab 19.30 Uhr den Saisonauftakt ein. Dabei werden Musiktheater, Schauspiel und Tanz die Bühne zurückerobern und Erinnerungen an schon Gezeigtes und Aussichten auf neu Erfundenes für die kommenden Monate präsentieren. Mitglieder aus den Ensembles haben abwechslungsreiche Kostproben vorbereitet, die dem Publikum Lust machen sollen, wieder Theater zu erleben. Es gibt Ausschnitte aus den Tanzstücken "Carmen" und "Don Juan", aus dem Schauspiel "Erinnya", Songs aus dem "Lazarus"-Musical von David Bowie und ein Horn-Quartett aus der "Fledermaus"-Operette von Johann Strauß. Am Flügel ist Evgeni Ganev zu hören, der Abend wird außerdem von einer dreiköpfigen Liveband unter Leitung von Martin Spahr begleitet. Der Eintritt zur Gala ist frei. Da die Kapazität beschränkt ist, wird jedoch darum gebeten, einen Platz über den Ticketshop zu reservieren und die ausgedruckte Karte mitzubringen. Während der Veranstaltung besteht Maskenpflicht. (red)

"Manche Aufgaben im Theater sind mit Masken zu bewältigen. Beim Singen und beim Musizieren im Orchestergraben geht das nicht", erklärt Cathérine Miville. Doch dank dieser gemeinsam mit Experten und Behörden erarbeiteten Vorgehensweise, zeigt sich die Hausherrin überzeugt, werden sich die Künstler weder gegenseitig noch die Besucher anstecken. All das, befindet sie, "bedeutet natürlich einen unglaublichen Aufwand". Unter der Prämisse der Wirtschaftlichkeit eigentlich unfassbar. Doch zum Glück sei die politische Entscheidung gefallen, dass die Theaterhäuser wieder spielen sollen. Zumal die Personalkosten den größten Brocken in deren Bilanz ausmachten. Und "wir uns ohne jeden Vorbehalt freuen, dass wir überhaupt wieder spielen dürfen."

Neues gibt es auch über das Leitungspersonal zu berichten. Operndirektor Moritz Gogg, bleibt dem Haus nur noch eine Spielzeit erhalten. Er übernimmt ab September 2021 die Intendanz der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH in Aue und Annaberg-Buchholz. Dagegen tritt nun der in Gießen bereits bekannte Florian Ludwig sein Amt als Generalmusikdirektor an. Neuer Chefdramaturg ist André Becker, zu dessen Team Patrick Schimanski und Marisa Wendt hinzustoßen. Und aus Zürich ist Samuel Zinsli gekommen, der künftig als Dramaturg für die Sparten Musiktheater und Konzert zuständig ist.

Die erste Premiere steht heute Abend mit der Groteske "König Ubu" in der taT-Studiobühne auf dem Programm. Am Samstag folgt dann mit Verdis "Macbeth" die erste Premiere im Großen Haus. Wer allerdings nicht in Besitz eines Abonnements oder Gutscheins ist, wird es in dieser Spielzeit schwer haben, an eine Karte zu gelangen. Unter den aktuellen Bedingungen werden kaum einmal einzelne Tickets in den Verkauf gehen können. Die Intendantin verweis daher auf Sondervorstellungen und neu ins Programm kommende Bühnenwerke. Und hofft, dass die restriktiven Bestimmungen des Landes im Laufe der Spielzeit vielleicht wieder ein wenig gelockert werden können.