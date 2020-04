Masken gespendet

Die 3000 Atemschutzmasken werden nicht in der Praxis Lumper verbleiben, sondern an eine Schwerpunktpraxis für Verdachtsfälle des GNGH verteilt. (Foto: Sommerlad)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red), Nachdem „Möbelstadt Sommerlad“ kürzlich bereits insgesamt 10 000 Atemschutzmasken vom Typ II R an das Gießener Uniklinikum gespendet hatte, wurden nun, weitere 3000 Masken an die allgemeinmedizinische Praxis Lumper in Gießen übergeben. Die 3000 Atemschutzmasken werden allerdings nicht in der Praxis Lumper verbleiben, sondern von dort an eine Schwerpunktpraxis für Verdachtsfälle des GNGH weiterverteilt. Claudia Lumper, Fachärztin für Allgemeinmedizin, und ihr Team freuen sich sehr über die dringend benötigte Hilfe – wie viele Arztpraxen befinden sie sich derzeit in einer echten Notlage. „Diese Masken werden uns und den anderen Gemeinschaftspraxen helfen, die medizinische Versorgung unserer Patientinnen und Patienten auch weiterhin zu gewährleisten“, so Lumper. „Das ist wirklich eine große Hilfe in dieser Ausnahmesituation.“