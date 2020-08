Jetzt teilen:

Giessen (red). Aufgrund einer Versammlung unter dem Motto "Maskenball statt Totentanz" kann es am heutigen Samstag zu Beeinträchtigungen in der Innenstadt kommen. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Betroffen von den Auswirkungen der "Nachttanzdemo" sind in der Zeit von 16 Uhr bis Mitternacht das Lahnufer im Bereich von der Sachsenhäuser Brücke bis zum Rugbyfeld in den Lahnwiesen, der Theaterpark, der Messeplatz sowie die Seebühne im Bereich der THM an der Ringallee Ecke Eichgärtenallee. Die Ringallee wird zwischen Eichgärtenallee und Gutfleischstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt und ist lediglich für Anlieger zu befahren. Weiterhin wird der Messeplatz für die Versammlung komplett genutzt und steht deshalb als Parkfläche nicht zur Verfügung. Der Lahnradweg wird von der Sachsenhäuser Brücke bis zum Bereich der Wieseckeinmündung nicht befahrbar sein. Entsprechende Umleitungen werden eingerichtet. Es muss mit erhöhtem Lärm bis in die Nachtstunden gerechnet werden.