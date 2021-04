Maskenpflicht in Gießen: Vor allem Mimik wird vermisst

"Wir haben uns an die Einschränkungen gewöhnt", sagt Floristin Gabriele Vogt. Foto: Czernek

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Über die Vorschriften zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist in den zurückliegenden Monaten schon viel diskutiert und gestritten worden. Wer darf wie öffnen, wer muss schließen? Wo wird gelockert? Wer darf sich mit wem treffen? Nicht immer war dabei eine einheitliche Linie zu erkennen. Eine Konstante gab es aber definitiv: die Maske - auch als Mund-Nase-Bedeckung bekannt. Die Pflicht, eine solche zu tragen, gilt in Hessen seit einem Jahr. Querdenker, Verschwörungstheoretiker, Populisten und Co. mögen sie zwar noch immer nicht akzeptieren, trotzdem nimmt sie im Alltag längst einen festen Platz ein. Der Anzeiger hat sich bei einigen Gießenern umgehört, wie sie damit umgehen und was sich für sie geändert hat.

Vor dem Betreten des Montessori-Kinderhauses im Wartweg ist tägliches Fiebermessen Pflicht - genauso wie die Maske im Gesicht. Die Hygieneregeln werden strengstens befolgt. Dies bringe eine Fülle von Herausforderungen mit sich, sagt die Leiterin Mechtild von Niebelschütz: "Kinder brauchen Kinder. Sie leben im Hier und Heute und können nicht verstehen, wenn man ihnen sagt, im nächsten Jahr könnten sie auch wieder Geburtstag feiern. Die Kinder machen alles mit, aber sie haben resigniert und rebellieren nicht dagegen." Besonders schwierig sei die Situation für Mädchen und Jungen mit Behinderungen. "Denn sie sind deutlich mehr auf die non-verbale Kommunikation angewiesen und sind durch die Masken völlig irritiert und verstört. Probleme, die vor Corona schon existierten, werden wie durch ein Brennglas verstärkt."

Für Blumengeschäfte hat sich das Jahr sogar positiv entwickelt. Da die Menschen eher zuhause bleiben müssen, hätten sich viele vorgenommen, ihr Heim floristisch zu gestalten. "Wir hatten Glück", meint Gabriele Vogt, Inhaberin von "Blumen Vogt". Immerhin waren es insgesamt nur zwei Wochen zu Beginn des Lockdowns, in denen das Geschäft schließen musste. "Seitdem haben wir durchgehend geöffnet." Die Kunden könnten einfach vorbeischauen, eine telefonische Voranmeldung sei nicht erforderlich. Zugenommen hätten zudem die telefonischen Bestellung von Personen außerhalb von Gießen, die mit einem Blumenstrauß ihre Verwandten in der Stadt grüßen wollen. Ihr Fazit: "Wir haben uns an die Einschränkungen gewöhnt, auch wenn es wirklich schön wäre, wenn all das bald enden würde."

Eine Richterin am Amtsgericht, die nicht namentlich genannt werden möchte, verweist darauf, dass im kompletten Gebäude Maskenpflicht herrsche und während der Verhandlungen konsequent auf ein regelmäßiges Durchlüften geachtet werden müsse. Allerdings liege es im Ermessen des Richters, ob er dem Angeklagten oder Zeugen erlaube, ab und zu die Maske abzusetzen. Zwischen den einzelnen Verfahren werden die Tische desinfiziert. Besonders streng seien die Regeln, wenn jemand aus der Untersuchungshaft vorgeführt werde; ansonsten müsse er zwei Wochen in Quarantäne - und das wolle man jedem ersparen. "Alles in allem ist der Alltag wesentlich anstrengender geworden. Ich kann zwar in meinem Büro die Maske abziehen, muss sie aber anlegen, sobald jemand das Zimmer betritt."

Von schwierigen Unterrichtsbedingungen berichtet die Leiterin der kommunalen Musikschule Gießen, Katja Marauhn. "Wir halten uns selbstverständlich an die gesetzlichen Vorgaben und arbeiten mit dem Schulverwaltungsamt eng zusammen." Seit November trägt Katja Marauhn im Unterricht grundsätzlich eine FFP-2-Maske. Die meisten ihrer Kolleginnen und Kollegen handhaben dies ebenso. "Dadurch können wir die Mimik unserer Schüler nicht mehr sehen und damit nicht erkennen, ob sie überhaupt verstanden haben, was gerade gesagt wurde." Auch die Kommunikation sei wesentlich komplizierter. Als Beispiel nennt Marauhn den Ensembleunterricht, der je nach Größe der Gruppe im Hermann-Levi-Saal des Rathauses stattfindet. "Dort sitzen circa elf Schüler in diesem großen Raum und man muss sich wirklich anstrengen, um sich über diese Distanz verständlich zu machen." Zumal ein Kind keine so laute Stimme wie ein Erwachsener hat.

Der von Ali Rashidi betriebene "Extreme Fight Club" ist aktuell nur für Profis geöffnet. Mittlerweile habe er sich daran gewöhnt, dass sich die Bedingungen ständig ändern. Dabei sei es für die Profis gar nicht so ungewöhnlich, eine Maske aufzusetzen. "In manchen Trainingseinheiten geschieht dies bewusst zur Sauerstoffreduzierung, und um den Effekt eines Höhentrainings zu erreichen." Der einzige Unterschied ist, dass die Sportlerinnen und Sportler dies vor Corona freiwillig getan haben. An den Trainingsgeräten dürfen die Mund-Nase-Bedeckungen übrigens abgezogen werden. "Dort trainieren sie weitgehend allein und außerdem testen wir regelmäßig", betont Ali Rashidi.

Auf ein "turbulentes Jahr" blicken die Apotheken zurück. "Wir haben jeden Tag etwas dazu gelernt. Anfangs war die Beschaffung der Masken schwierig, heute sind genügend davon auf dem Markt erhältlich", sagt Mira Sellheim, Inhaberin der "Apotheke am Ludwigsplatz". Das Tragen selbst ist aus ihrer Sicht ohnehin unproblematisch; der größere Nachteil bestehe darin, dass die Mimik des Gegenübers kaum einzuschätzen ist. "Das erschwert Beratungsgespräche erheblich", so die Pharmazeutin. Beispielsweise, wenn die Funktionsweise von Asthma-Spray erklärt werden müsse. Trotzdem werde in puncto Covid-19- Bekämpfung und Impfung sehr viel Zeit in die Beratung investiert, "da leider jede Menge falsches Wissen im Umlauf ist und wir oft gegen Windmühlen kämpfen".