Maßanfertigungen bei Gießener Orthopädie-Schuhmachermeister

Der Laden in der Diezstraße. Foto: Schäfer

GIESSEN (rsc). Einen falschen Eindruck hinterließ in der Samstagsausgabe dieser Zeitung die Bilderunterschrift zum Bericht über die Schließung der Filiale Schuhhaus Pfeiffer an der Ecke Neuen Bäue/Sonnenstraße. Dort stand: "Geschäft geschlossen: Bequemschuhe und Maßanfertigungen gibt es fortan nur noch in Buseck." Es hat jedoch nur das Schuhhaus geschlossen, nicht jedoch die seit vielen Jahren bestehende Pfeiffer Orthopädie-Schuhtechnik in der Diezstraße. Dessen Inhaber ist, wie bei dem geschlossenen Schuhhaus, der Orthopädie-Schuhmachermeister Ingo Pfeiffer. In der Diezstraße gibt es nach wie vor Maßschuhe, Maßeinlagen, Diabetik-Versorgungen und sonstige schuhtechnische Maßanfertigungen.