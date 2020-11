Masterstudiengang "Digital Services" gefragt

"Thema mit Zukunft": Die THM freut sich über die Nachfrage. Archivfoto: THM

GIESSEN - Mit 38 Studierenden hat zum Wintersemester an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) der neue Masterstudiengang "Digital Business"" begonnen. Er will Interessierte darauf vorbereiten, die digitale Transformation unternehmerischer Leistungen und Strukturen in verantwortlicher Position mitzugestalten. Das angestrebte Qualifikationsprofil verbindet ein ganzheitliches Verständnis von betrieblichen Prozessen mit Kompetenz zur Anwendung digitaler Konzepte und Systeme. Damit eröffnen sich Karriereperspektiven unter anderem als Manager für "Business Development" oder "Digital Services", als Consultant oder Projektleiter für Digitale Transformation. Der dreisemestrige Studiengang führt zum akademischen Grad "Master of Science", teilt die Hochschule mit.

THM-Präsident Matthias Willems und Vertreter des Fachbereichs Wirtschaft begrüßten die Studierenden in einer Videokonferenz. Willems nannte die digitale Transformation ein Thema mit Zukunft. Die Wirtschaft benötige mehr Experten auf diesem Gebiet. Für das Studium riet er zur Teamarbeit. Denn als Einzelkämpfer werde auch später im Beruf niemand erfolgreich sein. Studiengangsleiter Prof. Nils Madeja zeigte sich mit der starken Nachfrage schon zum Start des neuen Masterprogramms zufrieden und versprach, die Studieninhalte dynamisch weiterzuentwickeln.