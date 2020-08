Mathematikum Gießen geht auf Reisen

Live dabei: Bei der Experimentierstunde im Awo-Zentrum sind Prof. Albrecht Beutelspacher und seine Kollegin auf der Leinwand zugeschaltet. (Foto: Steller-Nass)

GIESSEN - „Mathe macht glücklich“ hieß es in diesen Tagen im Seniorenzentrum „Albert-Osswald-Haus“ der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Gießen. Ein Besuch im Mathematikum, gerade auch für ältere Menschen und jetzt in Zeiten von Corona ist durchaus schwierig. Gemeinsam mit Elisabeth Bender von der Alzheimergesellschaft Marburg und Prof. Albrecht Beutelspacher vom Mathematikum und seiner Mitarbeiterin Melanie Blaschko wurde daher das „Mathematikum im Koffer“ entwickelt. Und dieser Koffer kann nun auf Reisen gehen.

Dabei handelt es sich um sechs Experimente: Würfel, Dreieck, Quadrat, Labyrinth, Schattenhäuser und Wippe. Die Objekte knüpfen nicht an den Mathematikunterricht an, der früher vermittelt wurde, sondern hier geht es darum, Teile zusammenzusetzen, die in Farbe und Form und Gewicht unterschiedlich sind. Es geht um Ausprobieren und Experimentieren. Da das Hygienekonzept eingehalten werden musste, wurden Beutelspacher und Blaschko eingeladen, digital dabei zu sein. Auf einer großen Leinwand konnten sie den Ablauf miterleben. Beutelspacher begrüßte die Teilnehmer und Teilnehmerinnen und zeigte selbst aus seiner Jugendzeit ein kleines Experiment. Anschließend konnten sich die Senioren selbst an das erste Experiment wagen und die geometrischen Puzzleteile zusammenlegen. Dies gelang sehr gut und schon stellten sich die ersten Erfolgserlebnisse bei den Senioren ein. Dies spornte an, auch schwierigere Objekte anzugehen. Alle waren hoch konzentriert bei der Sache. Auch wenn es einmal schwierig wurde, nahmen sie es mit viel Humor und hatten ihren Spaß dabei. Auch für Albrecht Beutelspacher und Melanie Blaschko war es spannend, zu erleben, mit welchen unterschiedlichen Strategien die Teilnehmer zum Erfolg kamen. Dank der digitalen Technik können alle Beteiligten sagen: „Mathe macht glücklich“.