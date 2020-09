Mathematikum Gießen mit neuem Veranstaltungskonzept

"Coole Mathematik": Elisabeth Maaß und Albrecht Beutelspacher erläutern den Abakus, der eine zentrale Rolle bei der Veranstaltung "Coole Mathematik" spielen wird. Foto: Czernek

Giessen. Immer wieder etwas Neues, etwas Anderes gestalten, gehört zu den Kernaufgaben des Mathematikums. Bedingt durch die neuen Hygienevorschriften waren weitere Konzepte notwendig geworden. "Wir jammern nicht darüber, sondern passen unsere Angebote den aktuellen Verhältnissen an", so Museumsleiter Prof. Albrecht Beutelspacher. Und so präsentiert das Mathematikum für die kommenden Monate drei neue Veranstaltungsformate, teilweise basierend auf bekannten Konzepten.

Die beliebte Kindervorlesung wird durch das Format "Coole Mathematik" ersetzt. Ab sofort steht der Kugelbahnraum den kleinen Forschern im Alter zwischen acht und zwölf Jahren zur Verfügung. Dort werden ab heute an jedem Wochenende - Samstag und Sonntag - Stationen zu einem mathematischen Thema eingerichtet. An fünf oder sechs Tischen können die Kinder, auch gemeinsam mit ihren Begleitpersonen, selbstständig Aufgaben lösen. Bei Schwierigkeiten oder Fragen steht eine Betreuerin oder ein Betreuer zur Hilfe bereit. Anmeldung ist nicht erforderlich. "Für das Erkunden und Erforschen sollte man rund eine knappe Stunde einplanen", erläuterte Elisabeth Maaß, Assistentin der Museumsleitung. Die Stationen stehen samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr zur Verfügung. Der Beginn ist jederzeit möglich, auch in Bezug auf die Reihenfolge der Stationen ist man flexibel. Kinder, die alle sechs "Coole Mathematik"-Themen bearbeitet haben, erhalten eine Urkunde und ein kleines Geschenk. Das Thema an diesem Wochenende lautet: "Wie haben die Römer gerechnet?". Weitere Themen und Informationen sind auf der Homepage zu finden.

In der Veranstaltungsreihe "Mathematik in kleiner Runde" wird sich jeweils einer speziellen mathematischen Fragestellung gewidmet. In einem kurzen Vortag wird das Thema erläutert. Anschließend haben die Besucher die Möglichkeit, dieses selbst anhand der im Mathematikum befindlichen Experimente zu erforschen. Da die Teilnehmerzahl auf zehn Personen begrenzt ist, eine Anmeldung ist über das Buchungssystem des Mathematikums erforderlich. Die erste Veranstaltung dieser neuen Reihe findet am Donnerstag, 10. September, um 16 Uhr statt. Albrecht Beutelspacher spricht über das Thema "Die geheimnisvolle Zahl 7". Am Mittwoch, 16. September, stellt Laila Samuel (Ausstellungskoordinatorin im Mathematikum) "Leonardo da Vinci als Wissenschaftler" vor. Die Teilnahme ist im Eintritt inbegriffen.

Wer wollte nicht schon einmal das ganze Mathematikum für sich alleine haben? Diese Möglichkeit wird jetzt Schulen beziehungsweise Schulklassen geboten: Jeweils zehn Schülerinnen und Schüler bilden eine Gruppe und erhalten eine kurze Einführung. Anschließend können sie das Mathematikum mit den über 200 interaktiven Experimenten frei erkunden. Diese Klassenbesuche sind montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr oder von 12 bis 14 Uhr nach vorheriger Anmeldung möglich. "Wir haben einige Anfragen von Schulen erhalten, sodass wir uns dieses Konzept ausgedacht haben: Das Mathematikum steht jeweils einer Schule, beziehungsweise einem Jahrgang einer Schule, für zwei Stunden exklusiv zur Verfügung. Damit können die Schüler unter sich sein", erläuterte Beutelspacher.

Auch das Mini-Mathematikum ist wieder für Kita-Gruppen geöffnet und kann gebucht werden. Maskenpflicht besteht für Besucher ab sechs Jahren und ein ausgefeiltes Hygieneprogramm sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit.

"Dieses Konzept, das seit einigen Wochen erprobt wird, hat sich als sehr funktionell herausgestellt", sagt der Museumsleiter. Die Gegenstände werden regelmäßig desinfiziert und Experimente, die diesbezüglich kritische sind, wurden ausgetauscht oder entfernt. "Wir haben Rückmeldungen erhalten, dass sich unsere Besucher hier sehr sicher fühlen."