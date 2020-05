Mathematikum in Gießen öffnet am 21. Mai

Jetzt teilen:

Giessen (red). Nach knapp zehn Wochen Schließung kann ab dem 21. Mai auch wieder das Mathematikum besucht werden. Die Anordnungen des Landes Hessen erlauben es, Museen auf Basis eines auf das Haus zugeschnittenen Hygienekonzepts zu öffnen. "Im Mathematikum ist das eine sehr komplexe Aufgabe, da das Markenzeichen des Hauses 'Mathematik zum Anfassen' ist und man daher intelligente Konzepte braucht, um die Exponate auch in Corona-Zeiten nutzen zu können", erläutert Prof. Albrecht Beutelspacher in einer Pressemitteilung. Zugleich verweist er auf die Verantwortung von Wissenschaftsmuseen: "Unsere Besucherinnen und Besucher sowie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen sich nicht nur sicher fühlen, sondern sie sollen auch sicher sein." In einem Museum mit interaktiven Experimenten müssten einschneidende Maßnahmen ergriffen werden. So würden nicht nur die Hygienevorschriften berücksichtigt, sondern es sei zudem jedes der rund 200 Exponate der Ausstellung in den Blick genommen worden. Manche müssten entfernt werden, weil bei ihnen ein zu hohes Infektionspotenzial bestehe - das gelte etwa für den Bereich "Mini-Mathematikum". Andere Exponate müssten wiederum entzerrt werden, da sie zu dicht beieinanderstehen. Das ganze Haus werde eine einsichtige Wegeführung bekommen, natürlich müssten die Hygienevoraussetzungen erfüllt sein und auch die Bestimmungen zu den Besucherzahlen seien einzuhalten beziehungsweise zu regeln. "Es wartet noch ein Stück Arbeit auf uns, aber zum 21. Mai wird alles bereit sein und wir alle freuen uns sehr", versichert Beutelspacher. Neben der Dauerausstellung wird an den Wänden des Mathematikums eine Schau mit 60 der herausragendsten Zeichnungen des französischen Karikaturisten Jean Bosc zu sehen sein. "Ich finde es bewundernswert, wie Bosc in einer für ihn hoffnungslosen Lage die Absurditäten der Welt so klar erkannt und genial aufgespießt hat, dass wir unbeschwert über sie lachen können", freut sich der Museumsleiter.

Besucher können sich über das Buchungssystem unter www.mathematikum.de zu einem Zeitslot von zweieinhalb Stunden anmelden. In dieser Zeit sei gewährleistet, dass sich nicht mehr als die vorgeschriebene Höchstzahl an Menschen gleichzeitig dort aufhalten und der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden kann.

Im Internet ist darüber hinaus eine neue Rubrik "Mathematikum-online" zu finden, die nicht nur zu Corona-Zeiten das Mathematikum ein Stückchen nach Hause bringt und zum Mitmachen anregt.