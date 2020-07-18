Samstag,
18.07.2020 - 09:30
2 min
Mäusburg: "Brot-Atelier" will in Gießen zurück zu den Wurzeln
Am 21. Juli eröffnet Marco Langsdorf an der Mäusburg in Gießen das "Brot-Atelier". Der Unternehmer setzt auf traditionelles Bäckerhandwerk.
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