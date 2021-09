Mediamarkt in Galerie Neustädter Tor in Gießen vorübergehend geschlossen

Der Mediamarkt in der Galerie Neustädter Tor hat vorübergehend geschlossen. Archivfoto: Friese

GIESSEN - Wer in den letzten Tagen in der Neustadt beispielsweise Unterhaltungselektronik einkaufen wollte, der musste vor verschlossenen Türen den Rückweg antreten. Denn seit dem späten Donnerstagnachmittag ist der Mediamarkt in der Galerie Neustädter Tor vorübergehend geschlossen.

Grund dafür sind Risse, die man im Deckenbereich des Geschäftes entdeckt hat. "Diese Risse werden zur Zeit von einem Fachmann überprüft und bewertet", sagt Center-Managerin Fabiola Peiniger auf Nachfrage dieser Zeitung. Bislang sei nicht klar, wie alt die Beschädigungen in der Decke sind, so die Galerie-Chefin. Die Ergebnisse des Experten erwartet sie in Kürze. Alle anderen Geschäfte seien wie gewohnt geöffnet.

Seit Längerem wird das Einkaufszentrum umfassend modernisiert und unter anderem um einen neuen Eingang erweitert.