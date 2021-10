MediaMarkt in Gießener Mall darf wieder öffnen

Als Vorsichtsmaßnahme sind seit einer Woche rund 60 Parkplätze direkt über dem MediaMarkt gesperrt. Foto: Berghöfer

GIESSEN - Vorsichtige Entwarnung in der Galerie Neustädter Tor: Seit Freitag ist der tegut im Erdgeschoss der Shopping-Mall wieder geöffnet, und auch der zunächst noch geschlossene MediaMarkt könnte schon am Samstag folgen. Allerdings kann sich dessen Wiedereröffnung noch etwas verzögern, weil die einwöchige Zwangspause zu einem Lieferungsrückstau geführt hat, der erst abgearbeitet werden muss.

tegut-Stammkunden dürfte es bereits aufgefallen sein: Zusätzlich aufgestellte Stahlträger stützen dort jetzt die Decke. Solche Träger stehen auch im MediaMarkt eine Etage darüber. Dabei handele es sich um eine Vorsichtsmaßnahme, für die man sich in enger Abstimmung mit dem Bauordnungsamt entschieden habe, betont Center-Managerin Fabiola Peiniger. Als weitere Vorkehrung wurden rund 60 Stellplätze auf dem Parkdeck direkt über dem MediaMarkt gesperrt. Beide Filialen waren am Donnerstag vor einer Woche geschlossen worden, nachdem Personal in der Decke des Elektronikmarkts Risse entdeckt hatte. Aufgehoben werden diese Maßnahmen erst, wenn Statiker geklärt haben, wie alt diese Risse sind und ob eine Gefahr davon ausgeht. Alle anderen Geschäfte in der Galerie sind nach wie vor geöffnet. "Die endgültige Entscheidung darüber, wie es weitergeht, treffen die Experten. Die Sicherheit unserer Kunden genießt oberste Priorität", betont die Center-Managerin. Das Einkaufszentrum in der Neustadt wird seit Längerem umfassend modernisiert und im Zuge dessen unter anderem um einen zusätzlichen Eingang erweitert. Auch neue Mieter sind zwischenzeitlich in die lange Zeit von Leerständen betroffene Mall eingezogen.