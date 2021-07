Medizinstudent sieht Impfaktion an JLU iIeßen kritisch

Wer zuerst kam, wurde zuerst gepikst: Die Impfaktion im früheren "ProMarkt" sorgte für lange Schlangen. Archivfoto: Leyendecker

GIESSEN - Die drei Impftage der Justus-Liebig-Universität (JLU) im ehemaligen "ProMarkt" sind bei Studierenden auf großes Interesse gestoßen. Zudem wurde angeregt darüber diskutiert, ob die Aktion tatsächlich dazu beitragen kann, dass im Wintersemester mehr Präsenz stattfinden kann. Ein Medizinstudent sieht das Angebot allerdings nicht so positiv wie zahlreiche Teilnehmer und erhebt nun Vorwürfe gegen die JLU und die durchführende Arztpraxis. In einer schriftlichen Stellungnahme prangert der Student, der anonym bleiben möchte, gravierende Missstände an. Er habe gemeinsam mit einem Kommilitonen selbst bei der Impfaktion am Samstag geholfen und könne damit aus "erster Hand" berichten. Am Samstag sei der Impfstoff unter anderem von nicht medizinischen Studierenden aufgezogen worden. "Das ist extrem gefährlich, da der Impfstoff bei falschem Handling unwirksam werden kann", so der Hochschüler. Zudem sei für die Ausstellung des Impfpasses Geld genommen worden und die Aufklärungsbögen seien veraltet gewesen. Für den Medizinstudenten am gravierendsten war die angeblich fehlende Notfallversorgung. "Es waren keine Rettungsassistenten oder anderes offensichtliches Rettungspersonal vor Ort. Ich habe auch keinen Notfallrucksack dort gesehen." Als dann ein Impfling kollabierte, seien die Ärzte eher unvorbereitet gewesen. Auch die Kommunikation, wer geimpft werden dürfe, sei seiner Ansicht nach vonseiten der JLU undurchsichtig gewesen. "In den Mails werden alle Impfwilligen angesprochen, auf der Webseite der Uni klingt es danach, dass es nur Studis sein sollen." Laut der Praxis könne sich jeder vor Ort impfen lassen, obwohl die Hilfskräfte und die Räumlichkeiten von der Uni gestellt werden. Der "ProMarkt", betont der Student, sei eben kein offizielles Impfzentrum.

Hiwis zur Unterstützung

Die Vorwürfe konnte Pressesprecherin Caroline Link größtenteils entkräften. Die Impftage seien auf sehr positive Resonanz bei den Studierenden gestoßen. "Auch andere Impfwillige wurden bei den Impftagen nicht abgewiesen, denn es war zum einen genügend Impfstoff für alle Interessierten vorhanden, zum anderen profitieren auch unsere Studierenden davon, wenn die Impfquote in der Bevölkerung allgemein hoch ist". Die JLU unterstütze gemeinsam mit dem Allgemeinen Studierendenausschuss (Asta) die Aktion mit Wissenschaftlichen Hilfskräften (Hiwis) für Tätigkeiten wie dem Empfang sowie als Unterstützung bei der Abgabe der Bögen und stellt die Räumlichkeiten zu Verfügung. Tatsächlich sei es nach Angaben der Arztpraxis so gewesen, dass während des großen Andrangs in der Anfangsphase die Hiwis das Aufziehen des Impfstoffs unterstützt hätten, jedoch erst nach fachkundiger Unterweisung und Aufsicht des medizinischen Personals. "Dies geschah vor dem Hintergrund, dass zahlreiche Impflinge draußen in der Hitze warteten", so Link weiter. Zur Notfallversorgung hat die Praxis einen speziellen Bereich eingerichtet und ein Notfallset vor Ort stationiert. "Nach Auskunft der Arztpraxis war ausreichend Fachpersonal anwesend", heißt es vonseiten der Universität.

Zwei weitere Termine

Für die anstehenden Zweitimpfungen werde es im August insgesamt zwei Termine geben, die Universität werde wieder die Räume im ehemaligen "ProMarkt" dafür zu Verfügung stellen, heißt es abschließend.