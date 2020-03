Medizinstudentin der JLU Gießen fordert Herabsetzung der Bestehensgrenze bei Examen

Lernen, bis der Arzt kommt: Die Anforderungen im Physikum setzen Nachwuchs-Mediziner unter großen Druck, sagt eine JLU-Studentin. Symbolfoto: dpa

Eine wichtige Prüfung ist eine aufregende und mitunter nervenzehrende Sache. Das war auch schon vor der Ausbreitung des Coronavirus so. Doch nun bringen steigende Fallzahlen und strenge Eindämmungsmaßnahmen zusätzlich sämtliche Planungen durcheinander. Für die anstehenden Staatsexamina im Medizinstudium soll bald eine Lösung gefunden werden. Das Gesundheitsministerium will möglichst schnell darüber entscheiden, inwieweit die angehenden Ärzte in der Covid-19-Krise helfen und wann sie ihre Prüfungen schreiben sollen. Eine Medizinstudentin der Justus-Liebig-Universität (JLU) hat nun eine Online-Petition gestartet und fordert, die Bestehensgrenze für medizinische Staatsexamina auf 50 Prozent herabzusetzen.

Knapp 700 Unterschriften sind in einer Woche zusammengekommen. "In dieser schwierigen Zeit der Corona-Pandemie braucht es noch dringender medizinisches Personal als je zuvor", schreibt die Studentin, deren Name der Redaktion bekannt ist, in ihrem Aufruf. Um eine adäquate Versorgung von Patienten zu gewährleisten, gelte es nun, den ärztlichen Nachwuchs "gut und so schnell es geht" zu fördern. Mit einer Absenkung der Bestehensgrenze von 60 auf 50 Prozent wären selbstredend auch mehr Studierende zum klinischen Abschnitt zugelassen. "Die Ausbildung von künftigen Ärztinnen und Ärzten würde schneller vollzogen und sichergestellt", was wiederum zu "einer wichtigen Entlastung des Gesundheitssystems" führe. Die Gießenerin spricht vor allem für Studierende in der Vorklinik, dem ersten Ausbildungsabschnitt. Während für die Kandidaten des zweiten und dritten Staatsexamens (M2 und M3) bereits Lösungen diskutiert werden, spielten Regelungen für das sogenannte "Physikum" (M1) bei den Verantwortlichen bislang keine Rolle. Diese Prüfung ist am 10. und 11. März noch geschrieben worden - "ganz normal, ohne Corona-Vorsichtsmaßnahmen", wie die Studentin im Gespräch mit dieser Zeitung betont. Die mündlichen Prüfungen mussten dann allerdings in der darauffolgenden Woche abgebrochen werden.

Die JLU "kann aber nichts dafür", stellt die Studentin klar. Zuständig für die Durchführung der Prüfungen ist das Hessische Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen (HLPUG). Nach dem - per Mail mitgeteilten - Abbruch der mündlichen Prüfungen habe sie "nichts mehr gehört". Offenbar soll aber auf den mündlichen Teil zunächst verzichtet werden und die Studierenden, die schriftlich bestanden haben, direkt in die Klinik zugelassen werden. Ein offizielles Ergebnis liege ihr aber noch gar nicht vor, sagt die Studentin. "Es gibt einfach keine Informationen."

Der Dekan des Fachbereichs Medizin, Prof. Wolfgang Weidner, verweist "auf den aktuell innerhalb des Medizinischen Fakultätentags (MFT) laufenden Abstimmungsprozess zu Vorschlägen zur weiteren Vorgehensweise bei den kommenden medizinischen Staatsexamina". Die gegenwärtige Situation stelle alle Bereiche der JLU "und die ganze Gesellschaft vor gewaltige Herausforderungen. Es gilt, flexible Lösungen für die unterschiedlichsten Bereiche zu finden. Dabei ist es wichtig, die Balance zu wahren zwischen dringenden Bedarfen und gut begründeten Mindestanforderungen, von denen auch in Ausnahmesituationen nicht abgewichen werden sollte. In diesem Zusammenhang sind Vorschläge für den Umgang mit der Krise grundsätzlich willkommen". Die Studentin habe ihr Anliegen allerdings nicht abgestimmt. "Wir gehen daher davon aus, dass es sich um eine persönliche Meinung handelt", teilt Weidner auf Anfrage mit.

In den Kommentaren unter ihrer Petition erhält die Studentin Zustimmung von zahlreichen Unterzeichnern. "In der heutigen Zeit ist das Physikum nicht mehr zeitgemäß. Wir brauchen Ärzte mit Herz und Verstand und keine Elitehirne, die sämtliche Strukturformeln der Chemie auswendig wissen", schreibt dort eine Unterstützerin. "Wie kann man sich über Ärztemangel beklagen, gerade in einer Zeit wie dieser, und dennoch dieses Examen durchführen?", fragt eine andere. Die Gießener Studentin kritisiert ebenfalls die "zu hohe Hürde" im Physikum. Dabei hätten die 320 zu beantwortenden Fragen teils "nichts mit dem zu tun, was ein Arzt im Beruf braucht". Abgefragt wird etwa der erzeugte Druck eines 170 Gramm schweren Eishockey-Pucks bei einem Aufprall mit 120 Stundenkilometern auf eine 40 Quadratzentimeter große Fläche. "Und dann gibt es Leute, die bemüht sind, die soziale und empathische Fähigkeiten mitbringen, die teilweise sogar bereits eine medizinische Ausbildung haben, aber wegen solcher Fragen kein Arzt werden können." Die Anforderungen im Physikum erzeugten großen Druck. "Die Studierenden nehmen psychisch und physisch Schaden. Das kann doch nicht sein; es geht hier um die Ärzte von morgen."

Die JLU-Studentin weiß, dass es Prüfungen geben muss und eine gesetzte Grenze über den Erfolg entscheidet. Bis zum M1-Examen hätten Mediziner allerdings bereits alle Scheine erworben "und ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen müssen". Wenn knapp Gescheiterte - wie bisher - ein halbes Jahr auf einen neuen Versuch warten müssten, ginge "kostbare Zeit verloren". Und letztlich gelte auch in anderen Studiengängen die 50-Prozent-Grenze. "In der aktuellen Lage sollte das auch in der Medizin genügen", meint die Gießenerin.

Eine Stellungnahme des zuständigen Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration lag bis Redaktionsschluss nicht vor.