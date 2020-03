Medizinstudierende der JLU Gießen engagieren sich

Freiwillige Helfer: Die Studierenden Wiebke und Jonas bei der Arbeit am "Corona-Checkpoint" am Haupteingang in der Klinikstraße. Foto: UKGM

GIESSEN (cb). "Wir alle sind betroffen, jeder und jede Einzelne. Und wer in der Lage ist zu helfen, sollte einen Beitrag leisten, damit wir alle so gut wie möglich durch diese Zeit kommen", sagt Medizinstudentin Cara, die sich bereits Anfang März als freiwillige Helferin im Uniklinikum gemeldet hatte. Derzeit sitzt die 21-jährige Studentin der Justus-Liebig-Universität (JLU) im Eingangsbereich der Blutbank und klärt die Blutspender darüber auf, wer derzeit spenden kann und wer nicht.

Unzählige Fragen hat sie während ihrer sechs-Stunden-Schicht bereits beantwortet, geholfen, Blutspendeformulare auszufüllen und bei den Spendern Fieber gemessen. In Zeiten von Corona ein wichtiger Job, denn Blutspenden werden dringend gebraucht. Viele Spender bleiben zuhause, die Verunsicherung ist groß, und natürlich muss gerade bei der Blutspende auch sichergestellt sein, dass nur gesunde Frauen und Männer zugelassen werden.

Unterstützung statt Ägypten

Eigentlich wollte die Studentin in diesen Semesterferien nach Ägypten reisen - jetzt hilft sie zuhause an vorderster Front. Angst hat sie keine: "Wenn jeder die Einstellung hätte, sich möglichst nicht in Gefahr zu bringen, dann würde hier schnell nichts mehr gehen. Wenn man sich entscheidet, Medizin zu studieren, dann sollte man sich der Verantwortung, die man hat, nämlich Menschen in jeder Lage zu helfen, auch bewusst sein", sagt Cara.

Studentin Cara übernimmt am Empfang die Aufklärung von Frauen und Männern für den Blutspendedienst des Uniklinikums in der Langhansstraße. Foto: UKGM

Ganz ähnlich sehen das auch ihre Kommilitonen Wiebke und Jonas. Sie haben gerade Dienst am sogenannten "Corona-Checkpoint" im Eingangsbereich des Hauptgebäudes. Der ist rund um die Uhr im Drei-Schicht-Betrieb von Studenten besetzt. "Eigentlich sitze ich gerade an meiner Doktorarbeit, aber das ist jetzt zweitrangig. Ich wollte mich gerne engagieren und habe an verschiedensten Stellen meine Hilfe angeboten", so der 30-Jährige. Aufklärungsarbeit für Patienten und Besucher, aber auch Beschäftigte des Uniklinikums: Das leisten die Studierenden hier jeden Tag. Wer sollte sich testen lassen, darf ich mit einer Erkältung das Haus betreten, was stimmt denn nun wirklich von all den Nachrichten, die man so hört. 1001 Fragen haben die beiden in ihren Schichten seit Anfang März bereits beantwortet und werden auch nicht müde, das weiter zu tun: "Wir haben von vielen eine tolle Resonanz bekommen, dass sie das richtig gut und hilfreich finden, gerade bei den ganzen Fake-News, die jetzt unterwegs sind", sagt Wiebke, die im vierten Semester Medizin studiert. Ebenso wie ihr Kommilitone Jonas hat auch die 21-jährige Studentin keine Angst, sich bei ihrem besonderen Job anzustecken: "Wir sind jung, wir sind gesund, wir haben die entsprechende Schutzkleidung und vor allem haben wir Zeit und wollen helfen."

Nach dem gemeinsamen Aufruf des Fachbereichs Medizin der JLU und des Uniklinikums in Gießen in der vergangenen Woche haben sich allein in den ersten Tagen fast 300 Studierende gemeldet. "Die Hilfsbereitschaft ist überwältigend und wir freuen uns enorm darüber", sagt Pflegedienstleitung Gunhild Flemmer, die den Studentischen Hilfsdienst koordiniert.

"Wirklich dankbar"

Unter den Studierenden sind auch einige, die bereits eine weitere Qualifikation in der Krankenpflege, als Rettungsassistent, Notfallsanitäter aber auch als Hebamme, Medizinische Fachangestellte oder Altenpflegerin haben. Sie werden nun nach und nach dort eingesetzt, wo sie am effektivsten unterstützen können. "Für diese große Bereitschaft unseres medizinischen Nachwuchses sind wir wirklich dankbar und schätzen das Engagement der Studierenden außerordentlich", betonen Studiendekan Prof. Dieter Körholz und der Ärztliche Direktor des Standorts Gießen des Uniklinikums, Prof. Andreas Böning. Sie hatten den Aufruf an die Medizinstudierenden der JLU gemeinsam gestartet.

Auch Dekan Prof. Wolfgang Weidner zeigte sich stolz auf die freiwilligen Helfer seines Fachbereichs: "Die Studierenden zeigen damit großes Verantwortungsbewusstsein. Ich bin zuversichtlich, dass die besonderen Erfahrungen in dieser Krise dazu beitragen werden, unsere Studierenden zu hervorragenden Ärztinnen und Ärzten auszubilden."