Mehr als 140.000 Masken aus dem Verkehr gezogen

Weder die vom Zollamt Wetzlar und Regierungspräsidium Gießen überprüften 102.000 medizinischen Masken, noch die 41.400 FFP2-Masken erfüllten die rechtlichen Vorgaben zur Produktsicherheit.

WETZLAR/GIESSEN - In der Corona-Pandemie braucht es Gesichtsmasken. Viele Masken. Diese müssen gewisse Standards erfüllen und sind begehrte Ware. Dadurch tauchen auch immer wieder gefälschte und dadurch unsichere Gesichtsmasken auf, mit denen "schnelles Geld" gemacht werden soll.

Genau das passierte während einer Kontrolle beim Zollamt Wetzlar. Dort wurden zwei Sendungen von FFP2-Masken und medizinischem Mund-Nase-Schutz angemeldet. Die Masken waren für den gewerblichen Handel eines Unternehmers aus der Region Hannover und zur Einlagerung in Gießen bestimmt.

Die Wetzlarer Zöllner hatten nach Prüfung der Masken und der Papiere der Sendung Zweifel an einer ordnungsgemäßen Kennzeichnung sowie an der Übereinstimmung mit den vorgelegten Zertifikaten. Und damit auch an der Sicherheit der Ware.

Die Beamten verständigten deshalb das Regierungspräsidium Gießen, die für die Produktsicherheit zuständige Marktüberwachungsbehörde. Das dortige Dezernat für Arbeitssicherheit bestätigte nach eingehenden Prüfmaßnahmen den Verdacht der Zöllner: Weder die 102.000 medizinischen Masken noch die 41.400 FFP2-Masken erfüllten die rechtlichen Vorgaben zur Produktsicherheit, um in Deutschland in Verkehr gebracht zu werden. Die FFP2-Masken mussten aufgrund einer zu großen Durchlässigkeit sogar als "gefährliches Erzeugnis" bezeichnet werden. Sie wurden deshalb vernichtet, während die anderen Masken wieder zurück zum Absender geschickt werden.

"Hier wurde versucht, mit unsicheren Masken schnelles Geld zu machen", sagt Michael Bender, Pressesprecher des Hauptzollamtes Gießen.

Da bekannt wurde, dass noch mehr Lieferungen auf dem Weg nach Deutschland unterwegs waren, informierten die Wetzlarer Zöllner die Kollegen vom Zollamt Hannover. Dort konnten dann zwei weitere Sendungen mit gleichen Masken angehalten werden.

Auch das Regierungspräsidium Gießen informierte andere Marktüberwachungsbehörden in Deutschland und Europa, damit weitere Versuche, die Masken einzuführen, verhindert werden können.