Mehr als 2,8 Milliarden Euro Coronahilfen ausgezahlt

Teamarbeit: RP Christoph Ullrich (links) mit Kolleginnen und Kollegen verschiedener Ämter und Behörden, die sich um Auszahlung der Corona-Hilfen kümmern.

GIESSEN - Gießen (red). Gaststätten, Bars, Messebauer, Fitnessstudios, Reisebüros oder auch Taxifahrer: Die Corona-Krise hat viele Branchen hart getroffen. Umso wichtiger ist es, ihnen finanziell unter die Arme zu greifen. "Egal, welche der Hilfen des Bundes sie beantragt haben - möglichst schnell zu genehmigen ist inzwischen seit einem Jahr oberstes Gebot für uns", äußert der Gießener Regierungspräsident Christoph Ullrich in einer Presseerklärung.

Beschäftigte des Regierungspräsidiums Gießen und der sechs Hessischen Ämter für Versorgung und Soziales sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Finanzverwaltung sind fleißig dabei, die Anträge für ganz Hessen abzuarbeiten. "Das ist eine verantwortungs- und anspruchsvolle Aufgabe. Daher gilt unser beider Dank vor allem den Beschäftigten, die hier mithelfen. Aber gleichwohl auch den Kolleginnen und Kollegen, die ihnen hierfür den Rücken freihalten und die angestammten Aufgaben zum Teil oder sogar ganz übernehmen", ergänzt Regierungsvizepräsident Martin Rößler.

Vor genau einem Jahr, am 30. Juli 2020, wurde der erste Antrag auf Corona-Überbrückungshilfe bewilligt. Seitdem ist viel passiert - das zeigt allein schon die Summe von mehr als 2,8 Milliarden Euro, die bislang allein in Hessen ausgezahlt wurde.

130 000 Anträge

Der größte Teil mit fast 1,3 Milliarden Euro entfällt dabei auf die Überbrückungshilfe III. Vor der Überbrückungshilfe konnte bereits Soforthilfe beantragt werden. Das wurde federführend vom Regierungspräsidium Kassel und mit Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen der Schwesterbehörde in Gießen abgewickelt. Alles in allem sind in Hessen rund 951 Millionen Euro Soforthilfe ausgezahlt worden. "Ging es bei der Überbrückungshilfe I zunächst langsam los, nahm die Zahl der Anträge im weiteren Verlauf mit den Überbrückungshilfen II und III, der Neustarthilfe sowie der November- und Dezemberhilfe zu", berichtet Katja Jurreit vom Finanzamt Gießen. "Der Höhepunkt der zu bearbeitenden Anträge war Anfang der ersten Jahreshälfte 2021 erreicht, bedingt durch den harten Lockdown." In Zahlen ausgedrückt: Die Überbrückungshilfe I wurde 11 419 Mal beantragt, die Überbrückungshilfe II 16 978 Mal, die Novemberhilfe 30 252 Mal, die Dezemberhilfe 29 384, die Überbrückungshilfe III 27 741 Mal und die Neustarthilfe 14 811 Mal. Alles in allem gingen innerhalb des zurückliegenden Jahres mehr als 130 000 Anträge ein. Etwa 4 800 davon sind noch nicht abschließend bearbeitet.

Die Beschäftigten haben also nach wie vor viel zu tun. "Allein im Regierungspräsidium Gießen und den sechs Hessischen Ämtern für Versorgung und Soziales packen rund 125 Frauen und Männer mit an. Hinzu kommen aktuell rund 100 Beschäftigte in der Finanzverwaltung, hier haben wir im Laufe der Monate deutlich aufgestockt", erläutert Sabine Keiner-Groß vom Regierungspräsidium Gießen. Dankbar ist das ganze Team, dass zwischenzeitlich Unterstützung vom Regierungspräsidium Kassel kam, um die Anträge auf Dezemberhilfe abzuarbeiten.

Die Frauen und Männer arbeiten in 20 Teams mit Hochdruck daran, die Anträge zu bearbeiten. Ein Ende ist noch nicht in Sicht. "Die Hilfsprogramme werden uns noch eine Weile beschäftigen", so Sabine Keiner-Groß. Die Antragsfrist für die Neustarthilfe und die Überbrückungshilfe III beispielsweise wurde verlängert und endet am 31. Oktober. Die Überbrückungshilfe III Plus und die Neustarthilfe Plus können seit einigen Tagen beantragt werden. Zudem startet die Schlussabrechnung noch in diesem Jahr. Die Vorbereitungen hierfür laufen bereits.