Mehr Corona-Patienten am UKGM: Situation bleibt angespannt

GIESSEN/MARBURG - Die Situation der stationären, medizinischen Versorgung bleibt im Versorgungsgebiet Gießen Marburg durch das Tempo der Virusausbreitung angespannt. Dies teilt das hessische Ministerium für Soziales und Integration am Freitag mit. "Wie mit dem Universitätsklinikum Gießen-Marburg als koordinierendem Krankenhaus des Versorgungsgebiets 3 besprochen, spricht das HMSI vor dem Hintergrund der dort steigenden Auslastung mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten die Stufe 2 für das Versorgungsgebiet Gießen-Marburg aus."

Die stationäre Versorgung ist laut Sozialministerium in Hessen in sechs Versorgungsgebiete eingeteilt. Das Universitätsklinikum Gießen-Marburg ist mit beiden Standorten koordinierendes Krankenhaus des Versorgungsgebiets. Der Stufenplan des Landes Hessen sieht in Stufe 2 den weiteren Ausbau von Intensivkapazitäten sowie die Möglichkeit der Verlegung von Patientinnen und Patienten in andere Versorgungsgebiete vor, sofern dies medizinisch vertretbar und mit Blick auf die Auslastung der Krankenhäuser notwendig ist. "Die aktuelle Situation zeigt, dass sich die zentrale Patientensteuerung durch die koordinierenden Krankenhäuser und den Planungsstab Stationär im Hessischen Ministerium für Soziales und Integration bewährt. So kann flexibel auf Kapazitätsbedarfe reagiert werden", erläutert der Minister. Das H hatte bereits zu Beginn der Pandemie ein Stufensystem für die stationäre Versorgung geschaffen.