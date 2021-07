Mehr Fläche für Frischesortiment

Die Lidl-Filiale in der Georg-Elsner-Straße wird zurzeit umgestaltet. Symbolfoto: Lidl

GIESSEN - Zurzeit wird die Gießener Lidl-Filiale in der Georg-Elsner-Straße 3 komplett umgestaltet. Der neue Filialauftritt soll Kunden ab dem 15. Juli zur Verfügung stehen, teilt der Lidl-Konzern in einer Presseerklärung mit. Bei der Neugestaltung sei Lidl noch konsequenter auf die Wünsche und Einkaufsgewohnheiten der Kunden eingegangen und habe die Filiale komplett entlang der Kundenbedürfnisse ausgerichtet. "Diese Filiale gibt es bereits seit fünf Jahren und viele Kunden kaufen regelmäßig bei uns ein", sagt Lidl-Filialleiter Muhammed Kilicaslan. "Daher freuen wir uns umso mehr, die Kunden in der neu gestalteten Filiale begrüßen zu dürfen - in moderner Optik und mit neuem Filialauftritt."

Mit dem neuen Filialauftritt werde der Einkauf bei Lidl einfacher, intuitiver und angenehmer. Insbesondere das Frischesortiment mit Obst und Gemüse, Backwaren, Frischfleisch und Molkereiprodukten erhält mehr Fläche in der Filiale. Auf diese Weise will Lidl den Kunden in diesem wichtigen Sortimentsbereich eine größere Auswahl an frischen Qualitätsprodukten anbieten. Neue, moderne Regale und Kühlmöbel sollen für eine übersichtliche und optisch ansprechende Präsentation der Produkte sorgen. Auch bei der optimierten Anordnung der verschiedenen Produktgruppen in der Filiale habe sich Lidl konsequent an den Einkaufsgewohnheiten der Kunden ausgerichtet. Zur Orientierung in der Filiale ist zur Kennzeichnung der Produktkategorien eine eindeutige Beschilderung oberhalb der Regale angebracht. Im ganzen Filialinnenraum setze Lidl beim neuen Filialauftritt verstärkt auf hochwertige Materialien, um den Kunden eine attraktive Einkaufsumgebung zu bieten und die Produkte bestmöglich zu präsentieren.

Der Standort in der Georg-Elsner-Straße 3 bietet ab dem 15. Juli 1400 Quadratmeter Verkaufsfläche, 600 Quadratmeter Nebenfläche, eine Grundstücksfläche von 7000 Quadratmetern und 166 Parkplätze. Die Filiale ist von Montag bis Samstag von 7 Uhr bis 22 Uhr geöffnet, bietet rund 4000 Einzelartikel, davon 75 Prozent Eigenmarken und 25 Prozent Markenartikel. Im Bereich Obst und Gemüse werden rund 130 Artikel angeboten. Rund 340 verschiedene Bio-Produkte stehen zur Verfügung, die Zahl gentechnikfreier Produkte beläuft sich auf 60. Über 40 verschiedene frische Backwaren befinden sich im Sortiment.

Ebenfalls im Angebot der Filiale: Frisches Obst und Gemüse mit regionalem Angebot und exotischen Früchten, Molkereiprodukte wie Joghurt, Käse oder Butter, Frischfleisch vom Steak bis zum Hackfleisch, Frischgeflügel vom Putenschnitzel bis zur Hähnchenbrust zu 100 Prozent aus Deutschland, Frischfisch vom Lachsfilet bis zu Garnelen, Regionale Produkte wie Handkäse, Grüne Soße, Wurstwaren, zum Beispiel der Eigenmarke "Metzgerfrisch", deren Fleisch zu 100 Prozent aus Deutschland stammt, Tiefkühlkost wie Pizza, Fisch oder Tiefkühlgemüse, frische Brot- und Backwaren, Süßwaren und Knabberartikel, Getränke, ein großes Angebot an Bioprodukten, Fairtrade-Artikeln und gentechnikfreien Produkten, ein umfassendes Kosmetikangebot, eine große Auswahl an Babyprodukten, Aktionsartikel wie Textilien, Haushalts- und Elektroartikel, Spielwaren oder Freizeitprodukte.

Im Bereich Service bietet die Filiale unter anderem eine digitale Kundenkarte "Lidl Plus" mit exklusiven Preisvorteilen, Sofortgewinnen, digitalem Kassenbon und weiteren Funktionen an. Es gibt verschiedene Bezahlmöglichkeiten wie Bargeld, Girocard und Kreditkarte, Lidl Pay, kontaktloses Bezahlen mit Girocard, V-Pay, Maestro, Visa, MasterCard, American Express und Smartphone. Ab einem Einkaufswert von fünf Euro ist eine gebührenfreie Bargeldabhebung bis 200 Euro möglich. Im Bereich der Filiale befinden sich Elektroladesäulen für E-Autos und E-Fahrräder. Neben verschiedenen Einkaufswagen beispielsweise mit Aufsatz für Babyschale und Kindereinkaufswagen gibt es auch Einkaufswagen für Rollstuhlfahrer.