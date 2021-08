Mehr Fördeung für Betriebskindergärten

Jetzt teilen:

GIESSEN - Bundestagskandidat Felix Döring (SPD) besuchte den Betriebskindergarten Villa Wunderland am Universitätsklinikum in Gießen. Die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass solche systemrelevanten Bereiche nicht ausreichend Unterstützung durch die zuständigen Ämter und dem Land Hessen erhalten, so sein Eindruck. Leitende solcher Bildungseinrichtungen würden laut der Pressemitteilung oft in der Auseinandersetzung mit den Eltern, den notwendigen hygienischen Maßnahmen und den reduzierten Öffnungszeiten allein gelassen.

"Wir arbeiten auf Hochtouren und am Rande der Kapazitätsgrenze. Während der Corona-Pandemie mussten wir uns jederzeit auf kurzfristige Änderungen der Verordnungen des Landes Hessen einstellen", berichtete die Leiterin der Kindertagesstätte, Emily Härtel. "Um allen Anforderungen rechtzeitig gerecht zu werden, sind wir jederzeit im Dienst. Das ist eine große Belastungsprobe für mich und meine MitarbeiterInnen. Wir fühlen uns allein gelassen und die geringe Wertschätzung vonseiten der Politik macht betroffen."

"Die Betriebskindergärten an Kliniken stehen gerade während der Corona-Pandemie an besonders relevanter Stelle, welche dazu beiträgt, den medizinischen Versorgungsapparat am Laufen zu halten", zog Felix Döring als Fazit. "Hinzu kommt noch der Fachkräftemangel. Dementsprechend müssen diese Einrichtungen staatlich besser gefördert und soziale Ausbildungsberufe attraktiver gestaltet werden."