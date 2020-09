Mehr Frauen und fixere Berufungen an JLU Gießen

Harte Zeiten für Anfänger: Auch im Wintersemester werden viele Veranstaltungen digital angeboten. "Praktische Elemente" könnten aber analog stattfinden. Archivfoto: Möller

GIESSENDie Herren im Ministerium hatten womöglich genau das befürchtet. Und deshalb Frauen per Erlass lediglich als "Hospitantinnen" an den Universitäten des Landes zugelassen. Denn das bedeutete auch für die Ludoviciana, dass ab 1. März 1900 ihr Besuch von Lehrveranstaltungen vom Wohlwollen der einzelnen Dozenten abhängig war. Die Möglichkeit, eine Abschlussprüfung abzulegen, gab es für bildungshungrige Damen nicht. Und es dauerte noch einmal acht Jahre, bis Frauen im Großherzogtum Hessen-Darmstadt der reguläre Zugang zum Studium zugestanden wurde. Zum Wintersemester 1908 nutzten sogleich 23 Studentinnen - allesamt aus Russland - die Gelegenheit und immatrikulierten sich in der kleinen Hochschulstadt an der Lahn. Doch dabei blieb es nicht: Inzwischen verzeichnet die Justus-Liebig-Universität (JLU) mit 62 Prozent den bundesweit höchsten Anteil von weiblichen Studierenden. Selbst bei den Professorinnen hat sich einiges getan.

Zwar sind Lehrstuhlinhaberinnen auch in Gießen noch immer unterrepräsentiert, aber mit 32 Prozent rangiert die JLU deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 24,7 Prozent. Und immerhin waren 2019 60 Prozent der W1-Professuren mit Frauen besetzt. Auch beim wissenschaftlichen Personal bewegt sich die Universität mit 46 Prozent im Jahr 2019 ganz weit vorn. Allerdings sind ihre Stellen häufiger befristet als die der männlichen Kollegen. Es gibt also noch immer Luft nach oben, aber "wir haben viel erreicht und stehen bei einigen Parametern gut da", fasst Unipräsident Joybrato Mukherjee im Senat zusammen. Folglich mag es auch keine Überraschung gewesen sein, dass das höchste Hochschulgremium dem Präsidium am 15. Juli - wie bei Personalfragen üblich in nichtöffentlicher Sitzung - vorgeschlagen hat, die Amtszeit von Dr. Nadine Stritzke als zentrale Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der JLU um weitere sechs Jahre zu verlängern. Gleichzeitig erstaunt, dass am Mittwoch nun die "Gleichstellungsrelevanten Entwicklungen in der Personalstruktur der JLU" auf der Tagesordnung vermerkt sind und vorab ein dickes Bündel an Unterlagen mit allerhand kleinteiligen Aufschlüsselungen die Senatsmitglieder erreicht hatte. Darin heißt es, dass aus dem Gremium "eine Aufbereitung von genderspezifischen Daten der Jahre 2015 bis 2020" erbeten wurde - und obendrein "eine Erörterung der Ergebnisse". Die ist aber recht schnell erledigt.

"Parallelstruktur vermeiden"

"Die Zahlen zeigen, da ist Licht und da ist auch Schatten", stellt Prof. Renate Deinzer fest, die nach eigenen Angaben die Auflistungen - in Abstimmung mit anderen Listen - angefordert hat. Detailliert diskutiert wird das Material indes nicht. Dafür rückt die Frage in den Mittelpunkt, ob nun auch noch eine "Senatskommission Gleichstellung" etabliert werden soll. Schließlich existiert bereits seit 2008 eine "Gleichstellungskommission der JLU", welcher der Präsident vorsteht. "Wenn man zwei Kommissionen will, sollte man das inhaltlich trennen", regt Joybrato Mukherjee an. Für diesen Vorschlag erhält er aus dem Kreis der Senatoren Zustimmung, denn "eine Parallelstruktur" soll vermieden werden. "Eine solche Kommission hat ausschließlich eine dienende, vorbereitende Funktion für den Senat", so der JLU-Präsident. Um die Eigenständigkeit zu betonen, soll sich die neue Arbeitsgruppe mit "gleichstellungspolitischen Grundsatzfragen" beschäftigen. Bei zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen wird die Senatskommission mit diesem Aufgabenprofil mit elf Ja-Stimmen eingerichtet.

"Die Erhöhung der Chancen von Frauen, sich in Berufungsverfahren im Rahmen der Bestenauslese durchzusetzen", ist auch eines der Ziele, die durch die "Berufungsordnung der JLU" erreicht werden sollen. Dadurch gilt es vor allem, die Verfahren zur Besetzung vakanter oder künftig freiwerdender Lehrstühle zu beschleunigen. An der Gießener Hochschule vergehen "von der Freigabe einer Professur bis zum Dienstantritt durchschnittlich 1,8 Jahre". Um diese Prozesse "weiter zu optimieren", soll erstmals eine solche Ordnung verabschiedet werden. Damit sei gleichzeitig ein "Berufungsbeauftragter" zu bestimmen - diese Position ist allerdings bereits eine Vorgabe des Hessischen Hochschulgesetzes und könnte "als Schnittstelle zwischen dezentraler und zentraler Ebene" fungieren, so der JLU-Präsident.

"Bislang wirkt die Qualitätskontrolle der Berufungsverfahren der JLU oftmals erst nach Abschluss der Arbeit der Berufungskommissionen in Form der Prüfung der Senatsvorlagen durch das Personaldezernat", heißt es in dem Schriftstück. Durch verbindliche Richtlinien soll auch der Umgang mit der Besorgnis der Befangenheit, der Ausbau von Schulungs- und Beratungsangeboten für Dekanate und Kommissionsmitglieder sowie die verstärkte Kommunikation zwischen Dekanaten und Referenten geregelt werden. Der ersten Aussprache über den Entwurf wird nun die Einarbeitung der formulierten Anregungen folgen. Danach wird die Berufungsordnung erneut im Senat präsentiert.

"Dankesblock"

Natürlich sind auch die Planungen für das Wintersemester im Angesicht der Corona-Pandemie ein Thema in dem Hochschulgremium. "Es wird vieles weiterhin digital laufen", erläutert der Präsident in seinem üblichen Bericht. "Wir werden versuchen, die eine oder andere Veranstaltung in Präsenz anzubieten." Dies gelte vor allem für praktische Elemente. Aufgrund des hochdynamischen Infektionsgeschehens sieht der 46-Jährige "dass unsere vorsichtige Linie richtig ist". Besonderes Augenmerk werde zum Vorlesungsbeginn auf die Studienanfänger gelegt, die zunächst ihren Weg zur JLU finden müssen. Seine Wertschätzung spricht er deshalb im neu eingeführten "Dankesblock" den "Erstis" des Sommersemesters aus, die unter widrigen Umständen ihr Studium aufnehmen mussten. "Ich hoffe, dass Sie uns auch im zweiten Semester treu bleiben." Ein Lob gibt es außerdem für die Zentralverwaltung, die "den Präsenzbetrieb am Laufen hält", und die Sekretariate im dezentralen Bereich, die "den Laden zusammenhalten".