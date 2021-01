Mehr Grün in Gießen

Auch die Löberstraße entlang der Wieseck gehört zum Gebiet des neuen Förderprogramms. Foto: Mosel

GIESSEN - . Jetzt geht es los: Die Stadt startet das Programm "GrüneMitteGießen! Gutes Klima mit Förderung". Es unterstützt Hauseigentümer, die in der Innenstadt Begrünungsmaßnahmen vornehmen wollen. "Wir möchten Anreize geben, klimafreundliche Maßnahmen durchzuführen. Alles, was zur Aufwertung des Grüns in der Stadt beiträgt, kann von der Förderung profitieren", sagt Bürgermeister Peter Neidel von der CDU. "Wir haben Erfahrungen mit so einem Programm im Rahmen der Landesgartenschau gemacht", ergänzt Magistratskollegin Gerda Weigel-Greilich mit Blick auf das Korridorkonzept. Die Stadträtin von den Grünen erinnert daran, dass die Begrünung des Mittelstreifens der Ostanlage die allererste Maßnahme gewesen sei.

Lebensqualität verbessern

Sehr heiße Sommer. Seit einigen Jahren ist dieses Phänomen zu beobachten. Das hat Folgen: "Die Innenstädte überhitzen. Das haben wir bei einer Klimaanalyse 2013 auch in Gießen festgestellt", erklärt Dr. Gerd Hasselbach, Leiter des Amtes für Umwelt und Natur. In warmen Nächten betrage der Temperaturunterschied neun Grad zwischen Wieseckaue und Innenstadt, die nachts kaum abkühle. "Das ist eine Belastung für die Menschen", erläutert der Amtsleiter. Zugleich sei der innerstädtische Bereich zu rund 90 Prozent versiegelt. "Deshalb ist es wichtig, dass wir etwas für Entsieglung und Begrünung tun", betont Hasselbach. Dr. Holger Hölscher, Leiter des Stadtplanungsamtes, verweist darauf, dass das neue Förderprogramm zum "Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) 'Grüner Anlagenring Innenstadt'" gehört und damit im Zusammenhang mit dem Bund-Länderprogramm "Zukunft Stadtgrün" steht. "Ziel ist es, die Lebensqualität in besiedelten Bereichen zu verbessern. Und gerade im privaten Bereich liegen große Potenziale", führt der Planungsamtsleiter aus. Förderfähig seien beispielsweise die Begrünung von Höfen, Stellplätzen, Dächern und Fassaden, Entsieglungsmaßnahmen oder die Pflanzung von Hecken, Sträuchern und Bäumen. Auch mit Rasenwaben begrünte Stellplätze sind möglich. Nicht unterstützt werden dagegen unter anderem bewegliches Gartenmobiliar, Pflanzkübel oder Skulpturen. "Der Förderantrag muss vor Beginn der Maßnahme gestellt werden. Darüber hinaus gilt eine Bindungsfrist von zehn Jahren", hebt Hölscher hervor. Die Fördersumme betrage 70 Prozent oder mindestens 500 Euro bis maximal 10 000 Euro. Eigenleistungen fördert das Programm nicht.

Wichtig: "Erst mit Abschluss der Fördervereinbarung kann begonnen werden. Vorher ausgeführte und nicht vereinbarte Arbeiten können nicht gefördert werden, auch wenn sie nach den Kriterien förderfähig wären", informiert die Stadt in einem Flyer. Zum Auftakt des Gesamtprozesses finde zunächst eine Vor-Ort-Besichtigung mit dem zuständigen Beratungsbüro statt. Das Büro prüfe die Förderfähigkeit der beabsichtigten Maßnahme und erstelle anschließend eine Ideenskizze sowie eine erste Kostenschätzung. Der Eigentümer - auch Mieter können mit Genehmigung des Eigentümers von dem Programm profitieren - holt "mindestens drei Angebote ein, die vom Beratungsbüro auf fachliche Qualität und Angemessenheit geprüft werden". Der Förderantrag müsse mit dem empfohlenen Angebot eingereicht werden, bevor mit der Stadt eine Vereinbarung mit fester Förderzusage abzuschließen ist. Wenn die Maßnahme vollendet ist, muss der Eigentümer dies bei der Stadt melden, damit eine Bauabnahme und anschließend die Auszahlung der Zuschusssumme erfolgen kann. Mit dem Flyer verweist die Stadt explizit darauf, dass "eine Förderung erst nach Abschluss der Maßnahme und der Vor-Ort-Prüfung ausgezahlt wird". Der Antragssteller muss also die Kosten zunächst vorfinanzieren, wobei "die Fördervereinbarung die verbindliche Sicherheit gibt, dass die Förderung später ausgezahlt wird". Sollten die Projektkosten die vereinbarte Summe übersteigen, ist es möglich, im Rahmen des Programms einen Nachtrag von bis zu zehn Prozent zu beantragen.

Haushalte werden informiert

Der Flyer mit den Informationen zum Programm "GrüneMitteGießen! Gutes Klima mit Förderung", der auch die Abgrenzung des Fördergebietes darstellt, werde den Haushalten in den nächsten Tagen zugestellt, berichtet Neidel. Allerdings differenziert die Stadt in zwei Gebiete. "In einer ersten Phase werden zunächst die Eigentümer des südlich des Anlagenrings befindlichen Gebietes sowie des östlich und nördlich gelegenen Gebietes angesprochen. In einer zweiten Phase konzentriert sich die Ansprache der Eigentümer auf den Kernbereich des Fördergebietes", heißt es in einer städtischen Mitteilung. Wer nicht warten möchte, kann sich aber auch im Internet unter www.giessen.de/gruenemittegiessen informieren oder sich an das Amt für Umwelt und Natur wenden. Das Sekretariat ist telefonisch erreichbar unter 0641/3061118.