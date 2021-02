Mehr häusliche Gewalt: Weisser Ring Gießen zieht Jahresbilanz

Jetzt teilen:

HINTERGRUND Der Weisse Ring ist seit 1976 an der Seite der Kriminalitätsopfer. Gegründet u.a. von Eduard Zimmermann, bekannt aus der Sendung "Aktenzeichen XY -ungelöst". Erreichbar ist der Verein auch in der Corona-Krise über ein kostenfreies Opfer-Telefon unter der Nummer 116006, täglich von 7 bis 22 Uhr, über eine Onlineberatung unter www.weisser-ring.de oder direkt über die Außenstelle Gießen, Tel. 0641/ 5592990. Der Verein finanziert sich über Mitglieder, Geldbußen, Erbschaften und Spenden. Das Spendenkonto: IBAN DE26 5507 0040 0034 3434 00, BIC: DEUTDE5MXXX Deutsche Bank Mainz. Für Gießen ist der Vermerk "bestimmt für Außenstelle Gießen" erforderlich.

Jetzt teilen:

GIESSEN - Zehn Prozent mehr Fälle von sexuellem Missbrauch und 26 Prozent mehr Fälle von häuslicher Gewalt verzeichnet seit Beginn der Corona-Krise die Außenstelle Gießen des Weissen Rings. Insgesamt meldeten sich im vergangenen Jahr 140 Personen bei der Außenstellenleiterin Karin Skib. Trotz erschwerter Bedingungen aufgrund der Pandemie konnten 58 Betroffene ein persönliches Gespräch führen, für 82 Betroffene waren Telefongespräche, Mail-Kontakte oder der Postweg hilfreich. Der weitaus größte Bereich der Straftaten bezog sich auf sexuellen Missbrauch und häusliche Gewalt, gefolgt von Bedrohungen und Nötigungen, Körperverletzungen, Stalking und versuchte/vollendete Tötung, wie der Opferhilfeverein in einer Presseerklärung mitteilt.

35 Mal wurde ein Rechtsberatungsscheck für eine Erstberatung bei einem Strafrechtsanwalt herausgegeben. Mit Überbrückungshilfen von rund 9000 Euro wurden finanziell in Not geratene Opfer unterstützt, geht aus der Jahresbilanz hervor.

Obwohl keine öffentlichen Veranstaltungen wie Info-Stände oder Vorträge stattfinden konnten, waren Mitarbeiter der Außenstelle rund 1000 Stunden tätig. Vier neue InteressentInnen konnten begrüßt werden, die zurzeit an Online-Seminaren teilnehmen. Mit der Aktion "Mach Dich laut.Gegen häusliche Gewalt" machte der Weisse Ring bundesweit über die Medien, unterstützt von TV-Stars, auf die Situation der Betroffenen von häuslicher Gewalt aufmerksam.

Leider wird auch die Corona-Krise von Kriminellen genutzt, um ahnungslose Bürger zu betrügen, wie der Weisse Ring warnt. Neueste Masche: Eine freundliche Stimme bietet Corona-Schutzimpfungen zum Kauf an. Darum der erneute Appell: "Lassen Sie sich niemals auf ein Gespräch am Telefon oder der Haustür ein. Übergeben Sie kein Geld an fremde Personen. Informieren Sie sich beim zuständigen Gesundheitsamt oder offiziellen Stellen über die Impfstoffvergabe," so Skib.

Wie man sich generell vor Straftaten schützen kann, kann auf der Internet-Seite des Weissen Rings unter www.weisser-ring.de nachgelesen werden. Seit Kurzem gibt es ein neues Angebot für gehörlose oder schwerhörige Menschen, die auf einen Gebärdendolmetscher angewiesen sind. Dieser kann bei Bedarf vermittelt werden, die Kosten übernimmt der Weisse Ring.

Aus Datenschutzgründen kennt man in den Außenstellen des Weissen Rings seine Mitglieder/Spender nicht. Daher möchte sich die Außenstellenleiterin Karin Skib bei allen Unterstützern an dieser Stelle herzlich bedanken.