Mehr Investitionen in Bildung gefordert

GIESSEN - Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen UB Gießen (ASF) hat sich in ihrer letzten Vorstandssitzung mit der Situation der Kinderbetreuung in Kindertagesstätten und Schule beschäftigt. Obwohl der Ausbau der Plätze in den letzten Jahren zugenommen hat, fehlen nach wie vor in Stadt und Land viele Plätze, schreibt die ASF in einer Pressemitteilung.

Für die Chancengleichheit von Kindern sei die frühkindliche Bildung enorm wichtig. Auch sei fehlende gute Betreuung noch ein großes Hindernis für die Chancengleichheit von Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Trotz zunehmender Qualifikation ist der Anteil von Frauen in Teilzeit oder in Minijobs immer noch sehr hoch, heißt es weiter. Dies habe nicht nur Auswirkungen auf die Aufstiegschancen von Frauen, sondern bedeute auch enorme Einbußen bei der Rente und dem Familieneinkommen, insbesondere bei Alleinerziehenden. Die Kinderarmut in Deutschland sei nach wie vor erschreckend hoch.

"Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat in den letzten Jahren mehrere Anstrengungen unternommen, um Kindertagesstätten zu unterstützen. Vier Investitionsprogramme des Bundes in den vergangenen Jahren (2008 bis 2020) sollen die Länder beim Ausbau der Kitaplätze unterstützen. Nicht nur die Träger von Kitas, sondern insbesondere auch die Länder sind aufgefordert, diese Mittel entsprechend aufzustocken und zügig umzusetzen", so Vorstandsmitglied Gudrun Beekmann-Mathar.

Ein großes Problem sei auch der Fachkräftemangel im Kitabereich. Das Programm "Fachkräfteoffensive Erzieherinnen und Erzieher" der Landesregierung sei deshalb ein wichtiger Schritt, um eine praxisintegrierte vergütete Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher (PivA) zu schaffen. Kommunen, kirchliche und soziale Träger benötigten dringend weitere Unterstützung, und auf schulischer Ebene sei der Ausbau von Ganztagsschulen notwendig. Auch hier sei das Land Hessen gefordert. "Die sozialdemokratischen Frauen im Unterbezirk Gießen fordern deshalb weitere Investitionen in die Bildung auf allen Ebenen", so Beekmann-Mathar.