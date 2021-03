Mehr Mobilität über die Schiene

Jetzt teilen:

GIESSEN - "Schon die Erweiterung als ICE-Bahnhof hat den Stellenwert des Mobilitätsstandorts in Gießen deutlich gemacht. Ich freue mich daher umso mehr darüber, dass der Bund Geld für die Sanierung des Empfangsgebäudes des Bahnhofs in Gießen bereitstellt. Durch die Neugestaltung des Wartebereichs und den weiteren Ausbau der Barrierefreiheit wird der Bahnhof attraktiver und zukunftssicher", bekräftigte die SPD-Bundestagsabgeordnete Dagmar Schmidt in einer Pressemitteilung.

Fünf Milliarden Euro

Mit der Offensive für attraktivere Bahnhöfe investiere die Große Koalition über fünf Milliarden Euro in mehr als 3000 Bahnhöfe in Deutschland. Im nächsten Jahr werde zudem erstmals mehr Geld in den Schienenausbau als in den Straßenausbau investiert. "Unser Ziel ist die Verdopplung der Zahl der Fahrgäste bis zum Jahr 2030", so Schmidt weiter. Und: "Wir machen nicht das Auto schlecht, sondern die Alternativen stark. Der Weg zu klimafreundlicher Mobilität geht über die Schiene. Wir überzeugen nur dann mehr Menschen, auf klimafreundliche Alternativen umzusteigen, wenn wir die Attraktivität im Allgemeinen steigern. Dazu gehört neben dem Ausbau der Netze auch die barrierefreie Gestaltung der Bahnhöfe".