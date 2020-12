Mehr Online-Veranstaltungen der EFBS Gießen

Die Familien-Bildungsstätte hat viele Angebote ins Internet verlegt. Foto: Hartmann

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen (mh). Die Türen der Evangelischen Familien-Bildungsstätte in Wieseck bleiben für das Publikum geschlossen. Bis zum Jahresende wird es keine Kurse und Seminare mit persönlichen Begegnungen geben. Ein schwerer Schlag für die kirchliche Bildungseinrichtung, doch Not macht erfinderisch: Leiterin Alina Martin-Rühl und ihr Team setzen im neuen Jahr auch auf Outdoor-Veranstaltungen und Online-Kurse und haben den Kursplan für 2021 vorgelegt.

"Gerade jetzt brauchen Menschen Unterstützung und Rückhalt", betont Aline Martin-Rühl in einer Pressemitteilung. Manche seien mit dem Home-Schooling der Kinder überfordert, andere seien zu Hause einsam und wieder andere vermissten einfach Normalität. Vor der neuerlichen Schließung im Dezember hatte die (EFBS) zahlreiche Bewegungsangebote in einen 140 m² großen Raum für zehn Teilnehmer gelegt. "Damit können wir auch Teilnehmer mit einem erhöhten Schutzbedürfnis einen Puffer anbieten", so Martin-Rühl. Ähnliches gilt für die Nähkurse und Kreativangebote, wo noch einmal erhöhte Desinfektionsanforderungen gelten. Die seit Jahrzehnten beliebten und gerade für junge Familien hilfreichen Kochkurse aber können jetzt nicht stattfinden. "Ganz schnell sind wir auch ins Internet gegangen und haben eine Online-Variante unseres beliebten Zumba-Kurses gestartet. So holt man sich die gute Laune direkt ins Wohnzimmer", erläutert Martin-Rühl. Die EFBS bietet weitere Online-Angebote, wie Vorträge zu Erziehungs- und Ernährungsthemen, an. "Auch im neuen Jahr wird es im Eltern-Kind-Bereich wieder verschiedene Angebote für Babys geben. Und für größere Kinder starten ab Frühjahr wieder Naturerfahrungsangebote. Natürlich sind die Kurs-Schließungen, die Zahlungen an Kursleiterinnen und der Ausfall von Teilnehmergebühren für die EFBS existenzbedrohend. Die Familien-Bildungsstätte stand vor drei Jahren kurz vor der Schließung. Das Evangelische Dekanat Gießen übernahm die Trägerschaft. "Deswegen hatten wir natürlich Sorgen, ob wir diese Krise bewältigen werden", erzählt Aline Martin-Rühl. "Auch wir im Team haben Familienangehörige, die in Kurzarbeit sind oder um ihre berufliche Existenz bangen. Keiner weiß ja, wie lange dieser Ausnahmezustand geht."

Auf der Internetseite www.fbs-gi.de finden Interessierte alle Angebote. Auch telefonisch informieren und beraten die Mitarbeiterinnen unter 0641/966-120 oder per E-Mail: info@fbs-gi.de.