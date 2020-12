Mehr Platz für die Kultur in Gießen gefordert

Die "Interessenvertretung der Freien Kulturszene Gießen"schlägt vor, im kommenden Jahr eine Freilichtbühne auf der Terrasse am Schwanenteich einzurichten. Archivfoto: Anzeiger

GIESSEN - Mehr Veranstaltungsräume, eine Unterstützung des Nachtlebens in der Innenstadt, der Abbau von bürokratischen Hürden und mehr Geld für Kulturprojekte: Das sind vier der insgesamt rund drei Dutzend Forderungen, die eine im Frühjahr 2020 gegründete "Interessenvertretung der Freien Kulturszene Gießen" in einem Positionspapier gesammelt hat. Das Schreiben wurde den Gießener Parteien zugesandt, um im Vorfeld der Kommunalwahl als Gesprächsgrundlage zu dienen, wie Jan Buck von der Raumstation3539 bei einem Pressegespräch berichtet. Denn: "Wir brauchen nicht nur Sonntagsreden, sondern konkrete Verbesserungen".

Große Hoffnung setzt die Initiative in die Entwicklung des geplanten Kulturgewerbehofs auf dem Gelände der Alten Feuerwache. Dort solle die gesamte nutzbare Fläche der Kultur zugutekommen, spricht sich Buck gegen den Bau eines ebenfalls in der Diskussion stehenden Parkhauses aus. Stattdessen wäre es wichtig, auch einen großen Veranstaltungsraum in das Projekt zu integrieren. "Den brauchen wir dringend, aber das allein ist noch nicht genug." Daher solle die Stadt weitere Orte ausweisen, die sich als Open-Air-Bühne eignen. Denn für Wolf D. Schreiber, Musiker und Autor, ist angesichts der aktuellen Corona-Situation klar: "Wir werden im kommenden Jahr nach draußen gehen müssen, wenn wir wieder regelmäßig Veranstaltungen anbieten wollen." Dafür benötigt würden etwa eine Überdachung, ein Stromanschluss, Toiletten, Möglichkeiten der Bestuhlung und der Abfallentsorgung. Doch welche Standorte kommen für solche Pläne infrage? Gemeinsam mit Vertretern des Kulturamts habe es bereits einen Rundgang durch die Stadt gegeben. Nun sieht Schreiber eine Möglichkeit darin, etwa die Terasse am Schwanenteich zu nutzen, um Lesungen, Konzerte, Theater- oder Kabarettprogramme anzubieten. Auch an der Lahn ließe sich ein solcher Veranstaltungsort möglicherweise einrichten. All das müsse auch "nachbarschaftskompatibel" ablaufen. Aber, so Schreiber weiter, "Kultur muss ja nicht immer laut sein."

Grundsätzlich erkennt die Initiative einen Verteilungskampf um knapper werdende Räume in der stetig wachsenden Stadt. "Da zieh die Kultur häufig den Kürzeren", sagt Jan Buck. Und erhält Unterstützung von Frank Rühl, Gitarrist des "Giessen Improvisers Pool". Der Musiker beklagt fehlende und weggefallene Bandprobenräume. "Aktuell geht da nichts. Hier bricht gerade einiges an der Grundversorgung zusammen, das drückt mir gerade ziemlich aufs Gemüt", bekennt Rühl.

Ebenfalls kritisch sehen die Mitglieder der Initiative die Entwicklung in Sachen Clubkultur. Dafür mitverantwortlich macht Jan Buck das seit 2011 geltende Vergnügungsstättenkonzept, das sich eigentlich gegen Rotlicht und Glücksspiel richte, aber "wegen seiner Unschärfe" auch Discos und Clubs miteinbeziehe. Es besage, dass "jedes Mal, wenn ein Club wegfällt, kein neuer nachkommen darf", beschreibt er die Situation. Mittlerweile sei in der Innenstadt aber nur noch ein einziger Club übrig, und "um das Scarabee fürchten wir derzeit alle". Die Situation sei beklagenswert - "und das in der jüngsten Stadt Hessens".

Ein weiteres großes Thema ist für den Arbeitskreis das meist knappe Geld - nicht nur wegen der zahlreichen in diesem Jahr ausgefallenen Veranstaltungen. Anna Bühne vom ZIBB (Zentrum für interkulturelle Bildung und Begegnung) zählt Themen wie "Brandschutz, bauliche Auflagen, Verordnungen in Sachen Parkplätze" auf, die viel Zeit und Nerven kosteten. Veranstaltungen müssten zudem häufig "mit großem Vorlauf angemeldet werden". Da gehe es um Dinge wie Straßensperrungen oder die Lautstärke. Zudem müssten die Kulturveranstalter oft finanziell in Vorleistung treten. Bühne fordert daher nicht nur Unterstützung der Stadt durch projektbezogene Finanzierungen, sondern auch "langfristig besser zugängliche Fördertöpfe". Lohnend wäre zudem ein gemeinsamer Materialfundus, bei dem etwa verschiedene Gruppen und Institutionen gemeinsam auf Musikanlagen oder Bestuhlungen zugreifen könnten.

Weitere Themen, die in das mehrere Dutzend Punkte umfassende Positionspapier aufgenommen wurden, sind etwa die Förderung der Barrierefreiheit von kleineren Kulturstätten, ein Wahl-O-Mat für Gießener Themen sowie verstärkte Anstrengungen, auch Landes- und Bundesmittel für die lokale Kulturförderung einzuwerben. So könnte Gießen etwa "dem Kulturfonds Rhein-Main beitreten", schlägt Melchior B. Tacet vom Neuen Kunstverein Gießen vor.

Jan Buck kündigt an, dass sich der Arbeitskreis nun auch die Parteiprogramme hinsichtlich der eigenen Belange genauer anschauen wolle. "Dann werden wir auch bewerten, was wir darin an unseren Positionen wiederfinden."

Das "Positionspapier für die Kommunalwahl 2021" lässt sich im Internet über die Homepage der Raumstation nachlesen. Der Arbeitskreis ist per

E-Mail unter info@raum_

station3539.net zu erreichen.