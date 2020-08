Mehr Platz für große Strafprozesse in Gießen

Die Aluminiumkonstruktion soll in wenigen Tagen wie ein regulärer Gerichtssaal ausgestattet sein. Foto: Mosel

Giessen. Der Blick reicht weit. Im Norden erstreckt sich Wieseck am Horizont, weiter westlich ist die Burg Gleiberg eindeutig auszumachen. "Hier könnte man auch wunderbar wohnen", schwärmt Bernd Much und deutet auf das weitläufige Areal. Doch auf dieser Baustelle an der Straße Stolzenmorgen im ehemaligen US-Depot entstehen keine Häuser mit großen Balkonen oder Terrassen. Muchs Mitarbeiter ziehen auf dem Gelände der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE) in kurzer Zeit einen Interimsgerichtssaal des Gießener Landgerichts hoch. Schon Ende nächster Woche soll die Leichtbauhalle regulär ausgestattet und nach einer "Generalprobe" bereit für den ersten Strafprozess sein. Wegen der Coronabedingten Abstandsregelungen stoßen die Räumlichkeiten an der Ostanlage derzeit schnell an die Grenzen ihrer Kapazität. "Der Druck steigt von Woche zu Woche", verdeutlicht der stellvertretende Geschäftsleiter der Justizbehörde, Christian Schombert, bei der Besichtigung der Baustelle.

Auch aufgrund laufender Fristen muss es schnell gehen. Die erste Verhandlung in der temporären Halle ist auf den 4. September terminiert. Ursprünglich war geplant, die Aluminiumkonstruktion auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei in Lich zu errichten. "Doch die Fläche war zu klein und zu schräg", erklärt Schombert, der am Landgericht die Projektleitung für externe Sitzungssäle übernommen hat. Erst Anfang August hat in der Kongresshalle der aufsehenerregende Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder eines großen Drogenrings begonnen. Bei einer internen Umfrage des Landgerichts kristallisierte sich bereits vorher heraus, dass mindestens fünf weitere Strafverfahren nicht in den gewohnten Räumen stattfinden können. Im Schwurgerichtssaal sei unter normalen Umständen Platz für acht Angeklagte nebst Verteidigern, erläutert Christian Schombert. "Doch unter Einhaltung der Abstandsregelungen sind wir nun mit Vieren an der Grenze." Jeweils acht Verhandlungstage sollen daher im September und Oktober in der neuen 800-Quadratmeter-Leichtbauhalle durchgeführt werden, im November werden es aller Voraussicht nach bereits 17 sein. Die Nutzung der Konstruktion ist zunächst für ein Jahr geplant.

Inspiration kam aus Limburg, wo Prozesse seit Ende Juni in ein Zelt ausgelagert werden. Die "Version 2.0", die nun im Gießener Osten entsteht, wird allerdings auch frostsicher sein. "Es ist wichtig, dass wir bei jedem Wetter verhandeln können", betont Schombert. Das vom Regierungspräsidium (RP) sowie der Eigentümerin "Revikon" mietfrei zur Verfügung gestellte Gelände, das zuletzt als Parkplatz diente, habe sich als ideal erwiesen. Eine Bewachung sei etwa schon durch Security-Mitarbeiter der HEAE gewährleistet. Dazu ist die autarke Versorgung mit Strom und Wasser möglich. "Alle haben unsere Not erkannt", lobt der Projektleiter des Landgerichts.

30 000 Einzelteile

Die Coronakrise hat auch für Bernd Much und seinen Festservice Veränderungen erforderlich gemacht. Auf dem Hessentag hätten die von der Firma aufgebauten Zelte und Hallen ebenso gestanden wie auf zahlreichen Hochzeitsfeiern oder Geburtstagen. Der Inhaber hat schnell reagiert und sein Angebot angepasst: "Die Ausrichtung eines Festes unterscheidet sich für uns nicht vom Bau eines Gerichtssaals." Zerlegt in 30 000 Einzelteile ist die Bestellung des Landgerichts Gießen am Montag angeliefert worden. Die acht eingesetzten Mitarbeiter werden die Räume bereits Ende nächster Woche "fix und fertig" übergeben.

Nach Aufbau des Aluminiumgerüsts wird die 40 Meter lange und 20 Meter breite Halle mit speziellen Dämmplatten verkleidet, zudem der Boden isoliert. "Zum Heizen oder Kühlen ist dann sehr wenig Energie nötig", erklärt Bauleiter Much. Für die Zuschauer wird im Innenraum ein eigener, komplett verglaster, Bereich angelegt, der Einlass zudem mit Metalldetektoren ausgestattet. Im mit Teppich ausgelegten Saal sind 18 Plätze für die Angeklagten und ihre Verteidiger vorgesehen. Ihnen gegenüber sitzen Vertreter der Staatsanwaltschaft, Sachverständige und Nebenkläger, dazwischen Zeugen und ihre Dolmetscher. Der Richtertisch und das angegliederte Beratungszimmer sind durch einen eigenen Zugang erreichbar. Inhaftierte werden - ebenfalls separiert - direkt aus dem Transporter in sechs Container-Zellen geführt. Bei einer "Generalprobe" soll sichergestellt werden, dass die Abläufe sowie Mikrofone, Lautsprecheranlage, Streaming-Technik und Beleuchtung funktionieren.

Die Auslagerung großer Strafsachen ist obendrein mit aufwendiger Personalplanung verbunden. "Wenn an drei Standorten verhandelt wird, ist das mit unseren zehn Justizwachtmeistern nicht zu schaffen", verdeutlicht Schombert. Unterstützung durch das Polizeipräsidium sei daher unverzichtbar. Den schönen Ausblick wird allerdings keiner der Prozessbeteiligten genießen können. In der Leichtbauhalle sind zu Lüftungszwecken lediglich sehr schmale Fenster ganz weit oben vorgesehen - mit Ausrichtung nach hinten.