Mehr Platz für Kinder in Gießen gefordert

Mächtig was los: Bei Spiel, Spaß und Musik wurde im Alten Wetzlarer Weg vor allem über eine kindgerechte Stadtgestaltung diskutiert.

GIESSEN - So mancher Autofahrer, der am Samstag zwischen 12 und 20 Uhr über die Klinikbrücke wollte, hatte mehr oder minder großes Ungemach zu beklagen. Mal musste "nur" die Geschwindigkeit auf zehn Stundenkilometer herabgesetzt werden. Mal konnte es aber auch bis zu einer Viertelstunde dauern bevor es weiterging. Denn anlässlich eines Straßenfestes im Alten Wetzlarer Weg wurde jede Stunde die Kreuzung mit der Klinikstraße für 15 Minuten gesperrt. In dieser Viertelstunde bereicherten Künstler mit Tanzperformance, Jonglagen und sonstiger Kleinkunst diesen Abschnitt, um alternative Möglichkeiten der Straßennutzung aufzuzeigen.

Mit dem Fest "Gießen anders denken" wurde für mehr Platz für Kinder auf den städtischen und auch außerstädtischen Straßen geworben. Als Veranstalter zeichnete die Initiative Gießen Kindgerecht Gestalten (GKG). Der Alte Wetzlarer Weg war für diesen Aktionstag ausgesucht worden, weil ähnlich der in der Gießener Straße gelegenen Kita in Wieseck die Kita "Kinderhaus" hier nur mit einem Gehweg vom Straßenverkehr getrennt ist. Beklagt wird nicht nur von Seiten der Veranstalter, dass gerade dieser Abschnitt vor der Kita von vielen Autofahrern und auch von Lkw zur Abkürzung genutzt werde, um die Ampel an der Ecke Klinik- und Frankfurter Straße zu umgehen. Lediglich eine breite Aufpflasterung direkt vor der Kita soll dafür sorgen, dass die Autofahrer ihre Geschwindigkeit an dieser Stelle etwas drosseln. Gefordert wird zumindest für den Durchgangsverkehr ein Verbot. Auch für Alexander Wright, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Stadtparlament, sind die "Wege zu den Kitas nicht sicher und unbequem. Deshalb fahren viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto dorthin".

Halteverbot vor Schulen

Inzwischen setzt sich der Automobil club ADAC dafür ein, dass vor und hinter Schulen in jeweils 250 Meter Entfernung ein Halteverbot eingerichtet wird. Dass damit der Problematik der "Elterntaxis", die oft auf dem Gehweg oder in zweiter Reihe halten, begegnet werde, wurde begrüßt. Doch wird im gleichen Atemzug von den Politikern auf kommunaler Ebene verlangt, den Weg zur Schule und Kita kindgerecht verkehrssicher zu gestalten. Mehr Sicherheit für Kinder auf Straßen und Wege bedeute auch verkehrsberuhigte Kitas, verkehrssichere Umgebungen und damit auch sorgenlose Erzieherinnen und Erzieher sowie Eltern.

Auf 400 Metern des Alten Wetzlarer Weges, im Abschnitt von der Hofmannstraße bis zur Glaubrechtsstraße, verteilte sich das für eine kindgerechte Stadtgestaltung werbende Straßenfest. Neben politischen Debatten standen überwiegend die Kinder im Vordergrund stehen. So wurde jongliert, gebastelt, mit Straßenmalkreide die Fahrbahn bunt bemalt und mit spezieller Farbe eigene Banner hergestellt. Leselektüre gab es zuhauf. Auch eine Schnitzeljagd wurde angeboten. Auf Skateboards und Rädern wurde beständig auf- und abgefahren. Hungrige Mäuler konnten mit Zuckerwatte, frischen Waffeln oder Kuchen gestopft werden. Gegen den Durst wurden Holundersirup, Sprudel und Limo offeriert.

Zahlreiche soziale Bewegungen machten auf Probleme der Gegenwart aufmerksam. Dabei wurden Ideen und Lösungen für die Zukunft Gießens gesammelt. So bei der mobilen Außenstelle der Stadtbibliothek, dem Bib.Satellit. Beim "Kleidertausch gegen Konsumrausch" war ein Tauschflohmarkt aufgebaut. Bei einem weiteren konnten Alt und Jung von Spielzeugen bis Klamotten alles tauschen. Eine Lastenleihstation machte ein Angebot für abgasfreie Transportmobilität. Demoschilder konnten selbst hergestellt werden. Zu "Rise up for Solidarity" (Aufwachen für Solidarität) wurde aufgerufen, für die Gleichberechtigung von Frauen eingetreten, zu Toleranz gegenüber allen sexuellen Orientierungen aufgefordert.

Die autonomen Linken, beheimatet im Alten Wetzlarer Weg, bekannten sich vor ihrem Domizil zu "antifaschistischem Denken, Handeln, Leben". Beim Infoladen waren auf Tischen und Bänken umfangreiche Infos zur Verkehrswende zu erkunden. Insbesondere war dargelegt, welche konkreten Vorstellungen für die Stadt Gießen und ihr Umland bereits von den Verkehrswende-Initiativen erstellt wurden. Während des ganzen Tages traten Musiker in 30-Minuten-Slots auf der Bühne auf. Dazwischen gab es jede Menge Redebeiträge.