Mehr Platz für Menschen, weniger für Autos

GIESSEN - (red). Der 18. September wird als der Internationale Park(ing) Day begangen – ein Tag, an dem auf den enormen Flächenverbrauch von Autos und die Flächennutzung in Städten allgemein aufmerksam gemacht werden soll. „Ein Auto parkt im Durchschnitt 23 Stunden am Tag. Am Park(ing) Day wollen wir zeigen, wie die Parkplatzflächen anders genutzt werden könnten“, teilt Greenpeace Gießen in einer Presseerklärung mit.

Aus diesem Grund sind am morgigen Freitag zwischen 14 und 20 Uhr, Aktive und Ehrenamtliche vieler Initiativen, darunter auch Greenpeace, an verschiedenen Orten in der Innenstadt Gießens unterwegs um aufzuzeigen, wie aus Parkraum Freiraum zum Begegnen, Spielen, Begrünen, Musizieren, Essen, Tanzen werden kann.

Es wird ein reichhaltiges Programm unter anderem mit Redebeiträgen zum Thema ÖPNV, Poetry Slams, Livemusik und vieles mehrgeben. Auftakt der Veranstaltung ist um 14 Uhr auf dem Lindenplatz, wo auch der „ Greenpeace-Song“ vorgestellt wird. Anschließend findet eine Demonstration „Keine A49 – Dannenräder Forst bleibt!“ am Regierungspräsidium statt.

Auch „Kidical Mass“ begrüßt die Aktion „Parking Day Gießen 2020“, denn: „der öffentliche Raum ist für alle da und soll nicht länger vom Auto-Individualverkehr dominiert werden“, wie in einer Pressemitteilung betont wird. Ziel der Bewegung ist eine kinderfreundliche Fahrradstadt. Gießen brauche dafür unter anderem ein sichere, „ flottes“ Fahrradstraßennetz – auch entlang der Schulen und Kindergärten – und autofreie Zonen vor sensiblen Einrichtungen, oder zumindest Begegnungszonen mit Geschindigkeitsbeschränkung auf 20 km/h. Die Fahrraddemo startet am Samstag, 19. September, um 15 Uhr auf dem Platz des Uni-Hauptgebäudes, in der Ludwigstraße. Die fünf Kilometer lange Route wird von der Polizei gesichert und verläuft durch die Innenstadt entlang problematischer Strecken für Fahrradfahrende. Es ist die zweite Kinder-Fahrrad-Demo – genannt Kidical Mass – die durch Gießen rollt. Ursprünglich war sie am 21.März geplant, musste aber wegen des Lockdowns abgesagte werden. Die Raddemo ist Teil der Kampagne „Platz da für die nächste Generation!“. Kidical Mass wird unterstützt durch 2035null, ADFC Gießen, Bund Gießen, das ALLrad, Greenpeace Gießen, Lebenswertes Gießen, VCD Gießen und Weltladen Gießen.

Die Stadt weist darauf hin, dass es aufgrund der Veranstaltungen Behinderungen im Straßenverkehr geben kann, Lindenplatz, Brandplatz, Marktlaubenstraße und Neuen Bäue sind am Freitag nicht zum Parken anfahrbar, die Durchfahrt ist aber gewährleistet