Mehr Respekt für Rettungskräfte

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (red). "Die Freiwilligen Feuerwehren leisten einen sehr wichtigen Dienst für unsere Gesellschaft. Unter Einsatz von Leib und Leben sorgen Sie für unser aller Sicherheit. Sie sind wesentlicher Ankerpunkt für unsere Gemeinschaft und stellen eine essenzielle Anlaufstelle für ehrenamtliche Arbeit in unserer Stadt dar", so das SPD-Vorsitzendenteam Nina Heidt-Sommer und Christopher Nübel in einem Schreiben an die Gießener Ortsteilfeuerwehren. Der SPD-Stadtverband Gießen wolle erreichen, dass der ehrenamtlichen Arbeit noch mehr Respekt und Würdigung gezollt wird.

Städtische Satzung

Deshalb habe man als erste Erkenntnis aus dem Programmprozess für die Kommunalwahl, bei denen auch mit städtischen Akteuren über die jeweiligen Bedarfe gesprochen wird, sich bereits im Juli im Parteivorstand darauf verständigt, dass man die SPD-Fraktion auffordern wolle, sich noch in dieser Wahlzeit in der Koalition für eine städtische Satzung einzusetzen, damit die zahlreichen ehrenamtlichen Kräfte bei der Feuerwehr eine Dienstaufwandsentschädigung erhalten. Diese soll für alle ehrenamtlichen Feuerwehrleute bei Brandsicherheitsdiensten, Brandeinsätzen und Hilfsleistungen oder Ausbildertätigkeiten satzungsrechtlich abgesichert werden.

"Wir denken, dass neben der Anerkennung damit auch eine stärkere Zukunftssicherung für die Freiwillige Feuerwehr erreicht werden kann", so die Sozialdemokraten. Man werde den Antrag einbringen und hoffe auf Zustimmung der Koalitionspartner, um die Satzungserfordernisse noch dieses Jahr im Stadtparlament auf den Weg bringen zu können. Auf jeden Fall werde diese Forderung und weitere Vorschläge zur Unterstützung der Gießener Feuerwehren in das Programm für die Kommunalwahl 2021 einfließen.