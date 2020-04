Mehr Ruhebänke für Wieseckaue in Gießen

Axel Pfeffer sucht nach Unterstützern. Foto: Wißner

GIESSEN (ee). "Wir haben hier einen drei Kilometer langen Fußweg, aber viel zu wenige Ruhebänke", kommt der Vorsitzende des Fördervereins Garten-Stadt Gießen, "Schlammbeiser" Axel Pfeffer, sofort auf die vom Verein gestartete Aktion "Parkbank 2020" zu sprechen. Im Schreiben an die Mitglieder hat Pfeffer an die letzte Mitgliederversammlung erinnert und den getroffenen Beschluss, sich in diesem Jahr verstärkt dem Aufbau von neuen Sitzbänken zu widmen und dies auch seitens des Fördervereins finanziell zu unterstützen. Vielfach sei der Wunsch an den Verein nach weiteren Sitzbänken im Bereich des Stadtparks Wieseckaue rund um den Schwanenteich getragen worden. Dem möchte man gerne nachkommen; schon Ende 2019 konnte mit Christine Wagener der ersten Stifterin gedankt werden.

Für eine neue "Parkbank 2020" wird eine Spende von 1500 Euro benötigt, wobei der Förderverein dann noch einmal 500 Euro beisteuert. "Ein mit Ihrem Namen versehenes Schild wird auf Wunsch an der Rückenlehne Ihrer Bank befestigt", wirbt Pfeffer um Sponsoren. "Auch Vereinigungen, Firmen oder andere Institutionen können sich durch diese Aktion im 'Stadtpark Wieseckaue' verewigen. Die ersten vier Bänke sind bereits bestellt und können in den nächsten Monaten vom Gartenamt montiert werden", so Pfeffer. Er dankt ganz besonders dem städtischen Amt, das federführend bei diesem Parkbank-Projekt ist. Denn welche Bank letztlich bestellt wird und auch die wichtigsten Kriterien im Hinblick auf Haltbarkeit, Stabilität und was den Schutz vor Vandalismus angeht, dazu wurden die Experten zurate gezogen. Zudem werden die Bänke von den Mitarbeitern des Gartenamts im Stadtpark aufgestellt. Aktuell sind "die guten Geister", sprich die Mitarbeiter, aktiv und bereiten neue Pflanzbeete vor sowie beseitigen die letzten Herbst und Winterreste.

Die Sponsoren werden noch gesucht, wobei sich Interessenten beim Vorsitzenden Axel Pfeffer telefonisch unter 0641/9717077 oder auch per E-Mail an apfeffer@t-online.de melden können.