Mehr Sicherheit auf Allendorfer Bürgersteigen

In der Untergasse stehen die Auffahrhindernisse bereits, für einen Teil der Hüttenbergstraße wurden sie nun beantragt. (Foto: Jung)

ALLENDORF - GIESSEN-ALLENDORF. Um vier Klassenräume in Holzbauweise wird die Kleebachschule erweitert. In der Sitzung am Dienstagabend stimmte der Ortsbeirat bei einer Enthaltung dem Projektantrag zu. Schuldezernentin Stadträtin Astrid Eibelshäuser stellte den Bürgervertretern die Planungen vor. Vorgesehen sind vier reguläre Klassenräume von circa 55 Quadratmetern. Der Anbau soll mit WC-Anlagen, Lager- und Differenzierungsraum und einem Technikraum ausgestattet werden. Zwei Klassenräume sind barrierefrei erreichbar. Eibelshäuser betonte, die Holzmodulbauweise trage dem Nachhaltigkeitsaspekt Rechnung. Mit dem Neubau werde dem erhöhten Raumbedarf Rechnung getragen, heißt es in dem Projektantrag. Es ist geplant, das Bauvorhaben als Mietmodell mit Kaufoption mit einer Laufzeit von zehn Jahren umzusetzen. Der Bau solle in einem überschaubaren Zeitraum beginnen, teilte die Stadträtin mit.

Alle Möglichkeiten soll die Stadt ausschöpfen, um den offiziellen Schulweg durch die Straßen Im Kleefeld und Teilgärtenweg für die Fußgänger und vor allem die Grundschüler sicherzustellen, verlangt der Ortsbeirat mit einem SPD-Antrag. Die beiden CDU Vertreter stimmten dagegen.

Eine Enthaltung gab es zum Wunsch der Bürgervertreter, der Magistrat solle privates Engagement zum Anlegen von Blühwiesen und Blühstreifen fördern und auch auf städtischen Flächen, soweit es möglich ist, weitestgehend Blühwiesen und Blühstreifen einrichten. Das Gremium interessiert, welche Grünflächen der Stadt ökologisch aufgewertet werden können. Im Mehrzweckgebäude, das die Allendorfer Vereine am Sportplatz nutzen, hat sich Schimmel gebildet und es sind weitere Feuchtigkeitsschäden entstanden. Der Ortsbeirat setzt sich dafür ein, dass geprüft wird, wo die Ursachen für den Wasserschaden liegen und bittet um ein Konzept, wie das Gebäude, das in den 80er Jahren entstanden ist, nachhaltig saniert werden kann. Die Vereine seien nicht in der Lage, die Sanierung, die umgehend durchzuführen ist, selbst vorzunehmen, heißt es im SPD-Antrag.

In der Untergasse sind die Auffahrhindernisse auf dem Bürgersteig angebracht, jetzt sollen auch welche am Anfang der Hüttenbergstraße installiert werden. Anwohner haben sich an den Ortsbeirat gewandt und gebeten, dass diese kleinen flexiblen Hindernisse, die das Ausweichen von Pkw und Bussen auf Bürgersteige verhindern sollen, dort zu befestigen. 32 Wohnungen sollen unter Untergasse 4 bis 6 entstehen, berichteten zwei Vertreter der Westend Projekt- und Steuerungsmanagement GmbH aus Frankfurt/Main. Keine Eigentumswohnungen, sondern Räume für Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnungen entstehen in den Gebäuden, das die Vormieter überwiegend schon verlassen haben. Der Bestand soll nach den Aussagen der Planer erhalten bleiben, es erfolgen lediglich Umbauten wie der Einbau von Dachgauben und Balkonen.

Der Zaun des Vogelschutzgehölzes zwischen der Bebauung Am Gallichten und altes Gericht sowie die Umzäunung um die Ortsrandbepflanzung sind nicht mehr nötig und könnten abgebaut werden, meint der Ortsbeirat. Sobald es die Situation zulässt, soll auch die Umzäunung des großen zentralen Grünstreifens entfernt werden.