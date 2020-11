Mehr Sicherheit für Radfahrer am Ludwigsplatz

Jetzt teilen:

GIESSEN - Vor dem Hintergrund sich abzeichnender Umbauarbeiten in der unteren Grünberger Straße geht die CDU davon aus, dass in diesem Zuge die Wegebeziehungen auch für den Radverkehr verbessert werden. Die relativ großzügig bemessene untere Grünberger Straße müsste demnach Platz bieten für eine Ummarkierung der einzelnen Fahrstreifen und so auch eine Verbesserung der Sicherheit für die Radfahrer ermöglichen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. So sollen Radfahrstreifen entstehen und im Bereich der Grünberger Straße und des Ludwigsplatzes die stark beschädigten Bereiche ausgebessert werden. Auch sei zu prüfen, ob durch eine Änderung der Ampelsteuerung Erleichterungen im Bereich des Ludwigsplatzes herbeigeführt werden können. So sei vor allem das Abbiegen in die Ludwigstraße hinein gegenwärtig nicht optimal geregelt.

Die CDU stellt weitere Überlegungen: "Es müsste eine Verbesserung bei der Kreuzung des Berliner Platzes von der Löberstraße in die Roonstraße hinein erreicht werden", so Stadtverbandsvorsitzender Klaus Peter Möller. In den vergangenen Monaten seien in der Stadt an unzähligen Stellen deutliche Verbesserungen für den Radverkehr erreicht worden und damit die Sicherheit des zunehmenden Fahrradverkehrs erhöht worden. "Wir erreichen Verbesserungen für den Radverkehr auch ohne die Sperrung ganzer Straßen oder einer teilweisen Sperrung des Anlagenrings, wie es andere Parteien planen". Für die CDU gehe es darum, die verschiedenen Verkehrsteilnehmer nicht gegeneinander auszuspielen.

Bei den weiteren Bauabschnitten, die sich abschnittweise bis zur Rödgener Straße ziehen werden, erwartet die CDU im Ergebnis eine zeitgemäße Gestaltung und Raumaufteilung des Straßenraumes, wie dies bereits bei der Licher Straße erfolgte. Durch eine Neuordnung der Stellplätze und Gehwegbreiten müssen beidseitige Rad- und Gehwege ermöglicht und durch Baumreihen ein Beitrag zur Verbesserung des Stadtklimas erreicht werden. Die Nutzung der ehemaligen amerikanischen Siedlungen, die Bebauung des AAFES-Geländes und die Beplanung des Motorpool-Geländes machen zudem eine Neuordnung der Kreuzungsbereiche erforderlich. Hier kann sich die CDU eine Verbesserung durch Kreisverkehre vorstellen.