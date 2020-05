Mehr Sport in der Wieseckaue

Die Anlagen in der Wieseckaue sind sehr beliebt. Archivfoto: Rüger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN (olz). Die Stadt will das Sportangebot in der Wieseckaue weiter ausbauen. Neben dem Skatepark und dem Stangenpark könnte voraussichtlich ab Januar 2021 ein sogenannter Pumptrack entstehen. Die Kosten in Höhe von rund 205 915 Euro sollen mit Mitteln aus dem Landesförderprogramm "Hessenkasse" finanziert werden. Bei einer Gegenstimme der Fraktion "Gießener Linke" hat der in der Corona-Krise in seinen Kompetenzen erweiterte Haupt- und Finanzausschuss der entsprechenden Magistratsvorlage nun zugestimmt.

Als Rundkurs angelegt

Seit Jahren wird die Wieseckaue intensiv von Sportlern genutzt, nicht nur im Stangen- und Skatepark, sondern auch auf dem Fußballplatz mit Leichtathletikanlagen in der Nähe des Messeplatzes. Dieses Angebot soll erweitert werden: "Ein Pumptrack ist eine speziell gestaltete Mountainbike-Strecke mit unterschiedlich hohen Bodenwellen und Steilkurven mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Die Strecke wird vorwiegend als Rundkurs mit unterschiedlichen Längen angelegt", heißt es in der Beschreibung der Maßnahme für das Landesförderprogramm. Ziel auf einem solchen Rundkurs sei es, ihn zu absolvieren, ohne in die Pedale zu treten. Allein durch Hochdrücken des Körpers entwickle sich die Geschwindigkeit beispielsweise des Fahrrads. Die Stadt betrachtet die geplante neue Anlage als Ergänzung des bereits bestehenden Angebots, das die Skateanlage entlasten könne, weil dort auch ursprünglich nicht vorgesehene Benutzer aktiv sind. "Durch die Gestaltung mit einer festen Oberfläche (zum Beispiel Beton/Asphalt) können auch Roller, Skateboards und Bobby-Cars diese Sondersportanlage mit dem Ziel der Bewegungsförderung nutzen."

Neben dem Pumptrack hat die Stadt einige weitere Projekte zur "Hessenkasse" nachgemeldet, da ein Restkontingent an Finanzmitteln zur Verfügung steht. Dazu gehört auch die Verbesserung der Infrastruktur für die elektronische Datenverarbeitung im Oberhessischen Museum. Die Museumsverwaltung im Alten Schloss soll ans Glasfasernetz angebunden werden, um so den Datenanschluss ans Rathaus sicherzustellen. Dafür fallen Kosten in Höhe von rund 35 000 Euro an. Zudem soll auch das interne Datennetz im Alten Schloss um neue Arbeitsplätze und Wlan ausgebaut werden. Die Stadt rechnet in diesem Zusammenhang mit Ausgaben in Höhe von rund 27 500 Euro. Weitere Gelder aus dem Restkontingent werden für die Sanierung der Kongresshalle mit 30 000 Euro und die Erneuerung der Lüftungsanlage sowie Umbauten im Komturei- und Probsteigebäude des Klosters Schiffenberg mit 22 500 Euro verwendet.