Mehrere Personen mit Waffe bedroht

GIESSEN - (red). Eine größere Fahndung nach einem 35-Jährigen endete am Sonntag mit dessen Festnahme am Gießener Uferweg. Der 35-Jährige hatte am späten Sonntagabend mehrere Personen bedroht und mit einer Schreckschusswaffe geschossen. Der stark angetrunkene Mann musste dann mit zur Ausnüchterung.

Der erste Hinweis war bei der Polizei gegen 21.50 Uhr eingegangen. Zeugen hatten mitgeteilt, dass der Unbekannte Streit mit einer Joggerin im Bereich des Leimkauter Weges hatte. Als Zeugen der Frau helfen wollten, sei der Streit weiter eskaliert. Der Unbekannte habe die Zeugen mit einer Schusswaffe bedroht. Der Unbekannte war mit einem schwarzen Audi Kombi unterwegs und konnte nach dem ersten Vorfall entkommen.

Eine halbe Stunde später kam es in der Grünberger Straße zu einem weiteren Vorfall. Hier soll der bis dahin noch nicht identifizierte Mann den Fahrer eines Pizzadienstes bedroht haben. Vermutlich setzte er dabei auch eine Schreckschusswaffe ein und schoss in Richtung des Fahrers. Der Fahrer blieb unverletzt.

Wiederum eine halbe Stunde später meldeten sich Zeugen und gaben der Polizei Hinweise auf den Aufenthalt des Audi-Fahrers. Er konnte wenig später durch mehrere Streifen umstellt und festgenommen werden. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen Gießener. Bei einem Alkoholtest zeigte das Messgerät einen Wert von 2,2 Promille an. Bei dem Täter fanden die Polizisten eine Schreckschusswaffe und mehrere Gramm Marihuana. Der Mann, auf den nun mehrere Strafverfahren zukommen, wurde nach seiner Ausnüchterung entlassen. Die Ermittlungen dauern an.