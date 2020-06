Mehrere Unfälle bei Regen auf Gießener Ring

Jetzt teilen:

Gießen (rsc). Mehrere Unfälle ereigneten sich am Freitagnachmittag bei Regen auf dem Gießener Ring. Keine Verletzten waren zu beklagen. Auf der unfallträchtigen Auffahrt der A485 am Gießener Nordkreuz zur B3 in Richtung Marburg schlidderte gegen 17 Uhr ein Audi über die linke Fahrspur gegen die Mittelleitplanke. Nur wenige Minuten danach kam ein 33-jähriger Gießener mit seinem Citroen Berlingo an gleicher Stelle von der Fahrbahn auf die Bankette ab und überschlug sich. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf 15 000 Euro. Ein weiterer Unfall an derselben Stelle war bereits einige Stunden zuvor geschehen.

Um 17.45 Uhr krachte es dann auf der A480 zwischen der Anschlussstelle Gießen-Wieseck und dem Nordkreuz. Ein 33-jähriger Mainzer befuhr mit seinem Mercedes CLS 400 die Überholspur, als er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Mit der rechten vorderen Front preschte er auf der rechten Fahrspur in das linke Heck eines Lkw, der von einem 24-jährigen Rumänen gesteuert wurde. Hier wurde der Schaden auf 13000 Euro geschätzt.