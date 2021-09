Mehrere Unfälle mit geklautem Crafter verursacht

Jetzt teilen:

GIESSEN - Nach dem Diebstahl eines weißen VW Crafter und der sich anschließenden Unfallflucht im Stadtgebiet, bittet die Gießener Polizei um Mithilfe: Mittwochmorgen gegen 3.10 Uhr meldete sich ein Verkehrsteilnehmer über den Polizeinotruf. Am Berliner Platz stünde ein demolierter Kleinbus, der offensichtlich gegen einen Ampelmast gefahren sei. Personen wären nicht mehr vor Ort, so der Zeuge. Eine Streife der Polizeistation Gießen-Nord erreichte kurz darauf die Unfallstelle. Der Crafter war nicht mehr fahrbereit, ein Techniker und Mitarbeiter der Gießener Feuerwehr mussten die beschädigte Ampel abbauen.

30 000 Euro Schaden

Ermittlungen beim Besitzer in der Marburger Straße ergaben, dass der Wagen dort gestohlen worden war. Wie sich herausstellte, verursachte der Dieb auf der Strecke bis zum Berliner Platz zwei weitere Unfälle: An der Kreuzung Ostanlage und Moltkestraße überfuhr er ein Rosenbeet und touchierte ein Ampelmast; an der Kreuzung Moltkestraße und Grünbergerstraße geriet er auf den Gehweg und überfuhr drei Metallpoller. Letztlich krachte er am Berliner Platz gegen die Ampel und flüchtete. Den Gesamtsachschaden beziffert die Polizei auf mindestens 30 000 Euro und fragt: Wer hat die Kollisionen an den Kreuzungen Ostanlage/Moltkestraße, Moltkestraße/Grünberger Straße oder am Berliner Platz beobachtet? Wer kann Angaben zum Fahrer oder den Insassen des weißen Crafters machen? Hinweise unter 0641/7006-3755.