Meiers feiern in Gießen seltenes Jubiläum der Eisernen Hochzeit

Glückwunsch zur Eisernen Hochzeit: Maria und Gerhard Meier.

GIESSEN - Das seltene Fest der Eisernen Hochzeit feierten im Johannesstift Maria und Gerhard Meier. 1956 läuteten die Hochzeitsglocken, das Paar hatte sich bei einem Tanzabend in einer Dorfgaststätte kennen und lieben gelernt. In den nunmehr 65 Ehejahren haben die beiden viel Freud und Leid geteilt.

Gerhard Meier kam vor fast 91 Jahren in Borsdorf bei Nidda zur Welt. Im Alter von zwölf Jahren musste er vom Tod seines Vaters an der Front in Stalingrad erfahren. Nach dem Krieg versorgte er mit seinem Gehalt als junger Auszubildender für den Kaufmannsberuf seine Mutter und den jüngeren Bruder. Lange bevor es den Begriff "Jogging" gab, fing der Ehejubilar Langlauf an und baute seine sportlichen Aktivitäten bis zum Marathon hin aus. Noch mit Mitte 60 lief er die Langstrecke, mit über 70 noch Halbmarathon. Doch damit nicht genug: Er trainierte bis dahin auch Kugelstoßen, schwamm regelmäßig und war bis zum 86. Lebensjahr auf dem Fahrrad unterwegs. Seine sportlichen Aktivitäten verhalfen sicher dazu, dass er bis 80 nie krank gewesen ist und auf die Einnahme von Medikamenten gänzlich verzichten konnte. Auch ehrenamtlich brachte sich Gerhard Meier ein: Er wirkte bei seinem Fünfziger-Jahrgang bis zur Auflösung mit und führte die Finanzen. Noch im hohen Alter widmete er sich der Gartenarbeit.

Ehefrau Maria Meier wurde 1930 in Kaulstoß, einer kleinen Gemeinde im Vogelsberg, geboren. Ihr Leben verlief nicht ohne Schicksalsschläge. Der ältere Bruder kehrte von seinem Kriegseinsatz in Russland nicht mehr zurück. Im Alter von 16 Jahren erkrankte sie an Lungentuberkulose. Zehn Jahre kämpfte sie mit der schweren Krankheit und entschied sich dann mutig gegen den Rat einiger Ärzte für eine Lungenresektion. Die Jubilarin arbeitete krankheitsbedingt nur kurz als Fremdsprachenkorrespondentin für Englisch und Spanisch. Noch heute bedauert sie, dass zur damaligen Zeit das Abendgymnasium für Hausfrauen nicht zugänglich war. Ihr Wunsch war es nämlich, das Abitur nachzumachen. Sie erteilte Deutschunterricht für chilenische Flüchtlinge und arbeitete im Diakonischen Werk, wo sie im Bereich Hausaufgabenbetreuung für Gastarbeiterkinder tätig war. Und sie war im Bereich Vormund- und Pflegschaften eingesetzt. Auch im hohen Alter wurde sie nicht müde, Neues anzufangen: Maria Meier erlernte den Umgang mit dem Computer und benutzte PC, Internet und E-Mail noch bis Anfang diesen Jahres. Zudem löst sie gerne Kreuzworträtsel und Sudoku.

Bis zum 90. Lebensjahr fuhr sie noch mit dem eigenen Auto, das Fahrradfahren stellte sie mit 86 Jahren ein. Der Ehejubilarin fehlt die Wassergymnastik, bis zum Lockdown im vergangenen Jahr nahm sie regelmäßig daran teil. Kontakte hat sie heute noch zu einigen ihrer Nachhilfeschülerinnen und -schüler. Ende April zog der Mann ins Johannesstift ein, sie folgte einige Wochen später.

Zum besonderen Hochzeitstag gratulierten zwei Kinder und zwei Enkel. Für Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz, die Landrätin und den Hessischen Ministerpräsidenten gratulierte Stadträtin Monika Graulich.