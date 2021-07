Meister der Tasten auf dem Kirchenplatz

Ein perfektes Ambiente für hochkarätige Livemusik: hier die Formation "Triosence". Fotos: Schultz

GIESSEN - Die Kultur erholt sich, in Gießen ganz besonders: Beim Open-Air-Festival "Piano Piano" traten an drei Abenden mehr als ein Dutzend Solisten und Ensembles auf und machten klar, dass endlich wieder etwas los ist. Das hohe musikalische Niveau, die tolle Spielfreude der beteiligten Künstler und das gute Wetter verhalfen dem Projekt mit seiner Bandbreite von kammermusikalischem Jazz über Neo-Klassik bis hin zu brasilianischen und kubanischen Einflüssen zu besten Ergebnissen.

Der finnische Pianist Aki Rissanen gab am Freitagabend die Richtung vor. Es ging Veranstalter Uwe Hager von der Gießener Musikagentur O-Tone Music dabei nicht zuletzt um Ruhe, Beruhigung und womöglich Meditation - auf höchstem musikalischen Niveau. Dafür wurden sämtliche Voraussetzungen geschaffen, und alles lief nach den Hygieneregeln wie am Schnürchen ab.

Unterstützung leisteten neben dem Hessischen Kultursommer auch das Gießener Kulturamt und die Kulturämter von Marburg und Wetzlar - unter anderem. Und der begeisterte Wirt einer angrenzenden Gaststätte ließ für einen der Künstler sogar ein Essen springen.

Essen spendiert

Eine Menge Energie leiteten Pianist Omar Sosa und Trompeter Joo Kraus am Freitagabend ins Publikum. Der Kubaner ist einer der aktuell vielseitigsten Jazzpianisten (sechs Grammy-Nominierungen). Er verbindet ein breites Spektrum von Weltmusik, Jazz, und elektronischen Elementen mit seinen Wurzeln zu einem urbanen Sound. Das passt gut zum Deutschen Joo Kraus. Der Trompeter, Komponist, Arrangeur und Bandleader ist mit diversen renommierten Künstlern und seiner Band ebenfalls international unterwegs.

Kraus mischte in Gießen zunächst wummernde Bassimpulse in den Sound, Sosa meditierte unterdessen auf dem Flügel. Später sang er auch und spielte in Passagen gemeinsame Läufe mit Kraus. Dann entstanden wunderbare lyrische Flächen: eine Exkursion in andere Klangwelten. Beide Musiker hörten genau aufeinander, harmonierten perfekt und ließen schon mal den Klang eines Titels in den Wind gehaucht verwehen. Dann wieder gab es einen mitreißenden Groove, der auch die Beine im Publikum in Bewegung brachte: ein großes, großartiges Erlebnis.

Der Frankfurter Matthias Vogt vereinte anschließend die Qualitäten eines Pianisten mit denen eines DJs, der versiert mit elektronischen Elementen umgeht. Über einem Basisgroove auf dem Keyboard spielte er Jazz mit gelegentlich etwas dröhnenden Effekten. Mit "The seagulls" präsentierte er einen ruhigen, fast nachdenklichen Titel, der seine Fähigkeit zur Synthese beider Ebenen anschaulich machte. Vogt war an diesem Abend anzumerken, dass es ihm ums Klavier ging. Inspirierend etwa gelang das Stück "Winter", seine solistischen Momente sind definitiv hörenswert. Die elektronischen Aspekte bewegten jedoch auch einige Zuhörer zum vorzeitigen Abschied.

Am Samstag eröffnete der Österreicher David Hellbock das Programm, ein preisgekrönter Pianist mit internationaler Erfahrung und zahlreichen eingespielten Alben. Er bewies zunächst in der Filmmusik zu "E.T." von John Williams Feinsinn und Vielseitigkeit. Thelonius Monks "Round midnight" präsentierte er in einer versonnenen Version mit Ragtime-Elementen. Später, nach einer amüsanten Mozart-Satire über "Komm, lieber Mai" folgte eine persönliche Version des Prince-Klassikers "Purple Rain": träumerisch, gemessen, mit nur wenigen Tönen, ein Genuss. Bei John Williams' "Star Wars"-Musik zeigte Hellbock später beispielhaft, wie viel Energie in dieser Musik steckt. Den gleichzeitigen Kampf gegen die Kirchenglocken verlor er zwar, nicht jedoch die Gunst des Publikums. Er erwies sich als Musiker, der zugleich in der Klassik wie in der Neuzeit zu Hause ist und zu beiden Genres etwas zu sagen und spielen hat.

Das galt auch für "ClaJuFro": Claudia Zinserling (Keybords, Klavier), Juliana da Silva (Gesang) und Angela Frontera (Schlagzeug). Das Trio setzte mit Latin-Rhythmen und stupender Musikalität schlagartig den ganzen Platz unter Strom. Ihre federleichte aber kraftvolle und tanzbare Groove-Vermittlung passte perfekt in den sonnigen Nachmittag, ihr handwerkliches Niveau ebenfalls: man war plötzlich in Brasilien. Da Silva besitzt eine sängerische Präsenz und Freundlichkeit, die ihr sofort das Herz der Zuhörer erschließt. Zinserlings tolle Arbeit an Keyboards und Klavier passt haargenau dazu. Zur Ergänzung hatten sie die herausragende Perkussionistin und Schlagzeugerin Frontera dabei. Diese Kombination erzeugte ein umfassend rhythmisch-perkussives Erlebnis, dessen Bewegungsenergie man sich gerne hingab. Besonderes Glanzlicht war die reiche emotionale Bandbreite da Silvas und ihre reife Stilistik. Ob das Titel von Antonio Jobim waren oder Eigenkompositionen, es waren musikalische Erlebnisse ganz besonderer Güte. Riesenbeifall.

Den Abschluss des zweiten Abends bildete "Triosence" mit Bernhard Schüler (Klavier), von dem auch alle Kompositionen stammten, Omar Rodriguez Calvo (Bass) und Schlagzeuger Tobias Schulte. Sie starteten mit "Odd times" in fließender Eleganz, musizierten packend und dicht, obgleich es ruhig zuging: schon das erste Glanzlicht. Sehr hörenswert war "Cruise control" mit dem sie eine Fahrt durch endlose amerikanische Straßen umschrieben. Mit Glanzlichtern ging es weiter, etwa in den trügerischen Scheinanklängen an "Play it again, Sam" in "Little big steps", in samtenem Barmusikduktus hingegossen oder einer elektrisierenden Reminiszenz an Chick Corea, "Amando's farewell". Das Trio bewegte auch ganz große Klanggipfel fachmännisch und sensibel, Kontraste waren ihr eigentliches Metier. Zum Schluss kam ein schöner Kracher, "Squirrels rock", ein Stück über randalierende Eichhörnchen. Enormer Beifall - ein angebrachter Abschluss des niveauvollen Tages. Kein Vergleich mit einem Stadtfest.