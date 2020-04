Merle Schneider folgt auf Leoni Korspeter

Jetzt teilen:

GIESSEN (cm). Merle Schneider wurde bei der Jugendversammlung der DLRG-Kreisgruppe Gießen zur neuen Vorsitzenden gewählt. Die bisherige Stellvertreterin folgt auf Leoni Korspeter, die seit 2014 im Amt war und auf eine erneute Kandidatur verzichtet hatte. Korspeter wurde dafür neben Pit Fügert, Amanda Piloto Silies, Arthur Höck, Mathis Oswald (alle wiedergewählt) und Laurin Rittstieg (neu im Amt) zu einer von sechs Stellvertreter(inne)n gewählt. Im Amt bestätigt wurden der Ressortleiter "Wirtschaft und Finanzen", Raphael Schlich, sowie Christian Momberger als Revisor.

Zuvor hatte Merle Schneider bereits einen Rückblick auf das vergangene Jahr gegeben. Sie zeigte Fotos von durchgeführten Aktionen. Dazu gehörten etwa Faschingsschwimmen und Osterbasteln, ein Besuch im Kletterwald gemeinsam mit der DLRG-Ortsgruppe Lich, das Herbstbasteln und die Weihnachtsbäckerei. Zudem war man beim Fest zum Weltkindertag in der Wieseckaue vertreten. Erwähnt hat Schneider ferner die Teilnahme am Zeltlager der DLRG-Landesjugend Hessen in Westernohe. Erstmals veranstaltete die Jugend zusammen mit der Einsatzabteilung der Gießener Lebensretter eine Jugendwache am Aartalsee, bei der einige Jugendliche in die Arbeit des Wasserrettungsdienstes hineinschnuppern konnten. Für 2020 sind unter anderem eine Halloween-Party, ein Karaoke-Abend, das Herbstbasteln und ein Erste-Hilfe-Kurs geplant.